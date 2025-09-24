Miley Cyrus – Golden Burning Sun dall’album Something Beautiful scritto da Giovanna Codella 24 Settembre 2025 Golden Burning Sun è una delle tracce di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. Il brano descrive le sensazioni di essere così perdutamente innamorati di qualcuno da desiderare solo che l’altra persona si arrenda all’amore che si desidera donargli. Nella canzone, Miley parla di ciò che desidera vivere con l’altro, descrivendo il sogno di costruire una casa e una vita insieme, e afferma di essere così presa dai momenti vissuti in sua compagnia da riuscire a ignorare tutto ciò che la circonda. Tutto questo è espresso in una delle canzoni più spensierate e romantiche dell’album, in cui la cantautrice descrive con molta semplicità tutto ciò che prova per il suo amato (fonte Genius.com). Ascolta QUI Something Beautiful Lyric video ufficiale Testo Golden Burning Sun di Miley Cyrus I’ll tell everyone you’re the only one I want Can I have you if I never let you down? You’re the only one under the golden burning sun Can I have you if I never let you down? I had a dream and saw a vision We built a house that we could live in I know we’re young but we’re growin’ up We’d go swimming in the water Then have dinner with your father I close my eyes and I see it now You’re the only one under the golden burning sun Can I have you if I never let you down? Surrender, surrender, surrender And I’ll never let you down Surrender Angels are real, I see them coming But they won’t ever catch up if we’re running I know we’re young but it doesn’t last So let’s lay under the fountain And get higher than these mountains Close your eyes, can’t you see it now? You’re the only one under the golden burning sun Can I have you if I never let you down? Surrender (I know you want to), surrender, surrender (I know you want to) And I’ll never let you down Surrender There were fireflies and summer air Bare skin and knotted hair Burning sun up in the sky I didn’t notice (So lost when I’m in this moment) I’m just so lost in this moment You’re the only one under the golden burning sun Can I have you if I never let you down? Surrender (I know you want to), surrender, surrender (I know you want to) And I’ll never let you down Surrender Surrender, surrender, surrender Surrender, surrender Traduzione Dirò a tutti che sei l’unico che voglio Posso averti se non ti deludessi mai? Sei l’unica sotto il sole cocente dorato Posso averti se non ti deludessi mai? Ho fatto un sogno e ho avuto una visione Abbiamo costruito una casa in cui vivere So che siamo giovani, ma stiamo crescendo Andavamo a nuotare nell’acqua Poi cenavamo con tuo padre Chiudo gli occhi e ora lo vedo Sei l’unico sotto il sole cocente dorato Posso averti se non ti deludessi mai? Arrenditi, arrenditi, arrenditi E non ti deluderò mai Arrenditi Gli angeli sono reali, li vedo arrivare Ma non ci raggiungeranno mai se scappiamo So che siamo giovani, ma non dura Quindi sdraiamoci sotto la fontana E andiamo più in alto di queste montagne Chiudi gli occhi, non lo vedi ora? Sei l’unico sotto il sole dorato e ardente Posso averti se non ti deluderò mai? Arrenditi (so che lo vuoi), arrenditi, arrenditi (so che lo vuoi) E non ti deluderò mai Arrenditi C’erano lucciole e aria estiva Pelle nuda e capelli annodati Sole ardente nel cielo Non me ne sono accorta (così persa quando sono in questo momento) Sono così persa in questo momento Sei l’unico sotto il sole dorato e ardente Posso averti se non ti deluderò mai? Arrenditi (so che lo vuoi), arrenditi, arrenditi (so che lo vuoi) E non ti deluderò mai Arrenditi Arrenditi, arrenditi, arrenditi Arrenditi, arrenditi Cosa ne pensate di Golden Burning Sun di Miley Cyrus?