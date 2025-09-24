GingerGeneration.it

Miley Cyrus – Golden Burning Sun dall’album Something Beautiful

scritto da Giovanna Codella
miley cyrus posa per la cover dell'album something beautiful

Golden Burning Sun è una delle tracce di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. Il brano descrive le sensazioni di essere così perdutamente innamorati di qualcuno da desiderare solo che l’altra persona si arrenda all’amore che si desidera donargli.

Nella canzone, Miley parla di ciò che desidera vivere con l’altro, descrivendo il sogno di costruire una casa e una vita insieme, e afferma di essere così presa dai momenti vissuti in sua compagnia da riuscire a ignorare tutto ciò che la circonda.

Tutto questo è espresso in una delle canzoni più spensierate e romantiche dell’album, in cui la cantautrice descrive con molta semplicità tutto ciò che prova per il suo amato (fonte Genius.com).

Ascolta QUI Something Beautiful

Lyric video ufficiale

Testo Golden Burning Sun di Miley Cyrus

I’ll tell everyone you’re the only one I want
Can I have you if I never let you down?
You’re the only one under the golden burning sun
Can I have you if I never let you down?

I had a dream and saw a vision
We built a house that we could live in

I know we’re young but we’re growin’ up
We’d go swimming in the water
Then have dinner with your father
I close my eyes and I see it now

You’re the only one under the golden burning sun
Can I have you if I never let you down?
Surrender, surrender, surrender
And I’ll never let you down
Surrender

Angels are real, I see them coming
But they won’t ever catch up if we’re running

I know we’re young but it doesn’t last
So let’s lay under the fountain
And get higher than these mountains
Close your eyes, can’t you see it now?

You’re the only one under the golden burning sun
Can I have you if I never let you down?
Surrender (I know you want to), surrender, surrender (I know you want to)
And I’ll never let you down
Surrender

There were fireflies and summer air
Bare skin and knotted hair
Burning sun up in the sky
I didn’t notice (So lost when I’m in this moment)
I’m just so lost in this moment

You’re the only one under the golden burning sun
Can I have you if I never let you down?
Surrender (I know you want to), surrender, surrender (I know you want to)
And I’ll never let you down
Surrender

Surrender, surrender, surrender
Surrender, surrender

Traduzione

Dirò a tutti che sei l’unico che voglio
Posso averti se non ti deludessi mai?
Sei l’unica sotto il sole cocente dorato
Posso averti se non ti deludessi mai?

Ho fatto un sogno e ho avuto una visione
Abbiamo costruito una casa in cui vivere

So che siamo giovani, ma stiamo crescendo
Andavamo a nuotare nell’acqua
Poi cenavamo con tuo padre
Chiudo gli occhi e ora lo vedo

Sei l’unico sotto il sole cocente dorato
Posso averti se non ti deludessi mai?
Arrenditi, arrenditi, arrenditi
E non ti deluderò mai
Arrenditi

Gli angeli sono reali, li vedo arrivare
Ma non ci raggiungeranno mai se scappiamo

So che siamo giovani, ma non dura
Quindi sdraiamoci sotto la fontana
E andiamo più in alto di queste montagne
Chiudi gli occhi, non lo vedi ora?

Sei l’unico sotto il sole dorato e ardente
Posso averti se non ti deluderò mai?
Arrenditi (so che lo vuoi), arrenditi, arrenditi (so che lo vuoi)
E non ti deluderò mai
Arrenditi

C’erano lucciole e aria estiva
Pelle nuda e capelli annodati
Sole ardente nel cielo
Non me ne sono accorta (così persa quando sono in questo momento)
Sono così persa in questo momento

Sei l’unico sotto il sole dorato e ardente
Posso averti se non ti deluderò mai?
Arrenditi (so che lo vuoi), arrenditi, arrenditi (so che lo vuoi)
E non ti deluderò mai
Arrenditi

Arrenditi, arrenditi, arrenditi
Arrenditi, arrenditi

Cosa ne pensate di Golden Burning Sun di Miley Cyrus?

 

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati