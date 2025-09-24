Miley Cyrus – Golden Burning Sun dall’album Something Beautiful

Golden Burning Sun è una delle tracce di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. Il brano descrive le sensazioni di essere così perdutamente innamorati di qualcuno da desiderare solo che l’altra persona si arrenda all’amore che si desidera donargli.

Nella canzone, Miley parla di ciò che desidera vivere con l’altro, descrivendo il sogno di costruire una casa e una vita insieme, e afferma di essere così presa dai momenti vissuti in sua compagnia da riuscire a ignorare tutto ciò che la circonda.

Tutto questo è espresso in una delle canzoni più spensierate e romantiche dell’album, in cui la cantautrice descrive con molta semplicità tutto ciò che prova per il suo amato (fonte Genius.com).

Lyric video ufficiale

Testo Golden Burning Sun di Miley Cyrus

I’ll tell everyone you’re the only one I want

Can I have you if I never let you down?

You’re the only one under the golden burning sun

Can I have you if I never let you down?

I had a dream and saw a vision

We built a house that we could live in

I know we’re young but we’re growin’ up

We’d go swimming in the water

Then have dinner with your father

I close my eyes and I see it now

You’re the only one under the golden burning sun

Can I have you if I never let you down?

Surrender, surrender, surrender

And I’ll never let you down

Surrender

Angels are real, I see them coming

But they won’t ever catch up if we’re running

I know we’re young but it doesn’t last

So let’s lay under the fountain

And get higher than these mountains

Close your eyes, can’t you see it now?

You’re the only one under the golden burning sun

Can I have you if I never let you down?

Surrender (I know you want to), surrender, surrender (I know you want to)

And I’ll never let you down

Surrender

There were fireflies and summer air

Bare skin and knotted hair

Burning sun up in the sky

I didn’t notice (So lost when I’m in this moment)

I’m just so lost in this moment

You’re the only one under the golden burning sun

Can I have you if I never let you down?

Surrender (I know you want to), surrender, surrender (I know you want to)

And I’ll never let you down

Surrender

Surrender, surrender, surrender

Surrender, surrender

Traduzione

Dirò a tutti che sei l’unico che voglio

Posso averti se non ti deludessi mai?

Sei l’unica sotto il sole cocente dorato

Posso averti se non ti deludessi mai?

Ho fatto un sogno e ho avuto una visione

Abbiamo costruito una casa in cui vivere

So che siamo giovani, ma stiamo crescendo

Andavamo a nuotare nell’acqua

Poi cenavamo con tuo padre

Chiudo gli occhi e ora lo vedo

Sei l’unico sotto il sole cocente dorato

Posso averti se non ti deludessi mai?

Arrenditi, arrenditi, arrenditi

E non ti deluderò mai

Arrenditi

Gli angeli sono reali, li vedo arrivare

Ma non ci raggiungeranno mai se scappiamo

So che siamo giovani, ma non dura

Quindi sdraiamoci sotto la fontana

E andiamo più in alto di queste montagne

Chiudi gli occhi, non lo vedi ora?

Sei l’unico sotto il sole dorato e ardente

Posso averti se non ti deluderò mai?

Arrenditi (so che lo vuoi), arrenditi, arrenditi (so che lo vuoi)

E non ti deluderò mai

Arrenditi

C’erano lucciole e aria estiva

Pelle nuda e capelli annodati

Sole ardente nel cielo

Non me ne sono accorta (così persa quando sono in questo momento)

Sono così persa in questo momento

Sei l’unico sotto il sole dorato e ardente

Posso averti se non ti deluderò mai?

Arrenditi (so che lo vuoi), arrenditi, arrenditi (so che lo vuoi)

E non ti deluderò mai

Arrenditi

Arrenditi, arrenditi, arrenditi

Arrenditi, arrenditi

