Grammy 2026: chi sono i vincitori, da Lady Gaga a Kpop Demon Hunters

scritto da Giovanna Codella
Foto: Screenshot premiazione Lady Gaga tra i vincitori dei Grammy 2026 via YouTube/Recording Academy

La cornice scintillante della Crypto.com Arena di Los Angeles ha ospitato, lo scorso 1° febbraio, la 68ª edizione dei Grammy Awards. È stata una serata eclettica, capace di riunire sotto i riflettori un mix affascinante di talenti emergenti e icone intramontabili.

Dalle ritmiche serrate del rap alle calde sonorità della musica latina, fino all’immancabile pop, la cerimonia ha celebrato il meglio della produzione discografica dell’ultimo anno. Ecco i protagonisti che hanno lasciato il segno:

  • Il successo del piccolo schermo: Come ampiamente previsto dalla critica, il film Netflix Kpop Demon Hunters ha lasciato la sua impronta conquistando il grammofono d’oro per la Miglior Canzone Scritta per i Media Visivi con il brano Golden.

  • Dal cinema della musica: molta emozione riservata per i fan di Ariana Grande, in coppia con Cynthia Erivo, seppur non presenti alla premiazione. La loro memorabile esibizione di Defying Gravity, che ha consolidato il successo del brano, risale a un anno fa, quella degli Oscar 2025 quando il duo ha cantato dal vivo un medley a tema Oz per aprire la cerimonia

  • I vincitori della serata: a dominare la scena sono stati dei giganti del calibro di Bad Bunny e Kendrick Lamar, ma il plauso più fragoroso è andato a Lady Gaga. La popstar ha confermato il suo status di leggenda vivente grazie allo straordinario successo di Mayhem, un album che ha saputo mettere d’accordo pubblico ed esperti.

Vincitori Grammy Awards 2026

Categorie Generali
Album of the Year: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
Record of the Year: Luther – Kendrick Lamar & SZA
Song of the Year: Wildflower – Billie Eilish
Best New Artist: Olivia Dean
Best Music Video: Anxiety – Doechii
Producer of the Year (Non-Classical): Cirkut
Songwriter of the Year (Non-Classical): Amy Allen
Best Song Written for Visual Media: Golden From KPop Demon Hunters

Pop & Dance
Best Pop Vocal Album: Mayhem – Lady Gaga
Best Dance Pop Recording: Abracadabra– Lady Gaga
Best Pop Solo Performance:Messy – Lola Young
Best Pop Duo/Group Performance: Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande
Best Traditional Pop Vocal Album: A Matter Of Time – Laufey
Best Dance/Electronic Album: Eusexua – FKA Twigs
Best Dance/Electronic Recording: End Of Summer – Tame Impala
Best Remixed Recording: Abracadabra – Lady Gaga (Gesaffelstein Remix)

Rock, Metal & Alternative
Best Rock Album: Never Enough – Turnstile
Best Rock Performance: Changes (Live) – Yungblud ft. Nuno Bettencourt
Best Rock Song: As Alive As You Need Me To Be – Nine Inch Nails
Best Metal Performance: Birds – Turnstile
Best Alternative Music Album: Songs Of A Lost World – The Cure
Best Alternative Music Performance: Alone – The Cure

Rap & R&B
Best Rap Album: GNX – Kendrick Lamar
Best Rap Performance: Chains & Whips – Clipse ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams
Best Rap Song: TV Off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay
Best Melodic Rap Performance: Luther – Kendrick Lamar & SZA
Best R&B Album: Mutt – Leon Thomas
Best Traditional R&B Performance: Vibes Don’t Lie — Leon Thomas
Best Progressive R&B Album: Bloom — Durand Bernarr
Best R&B Performance: Folded – Kehlani
Best R&B Song: Folded – Kehlani

Musica Latina
Best Latin Pop Album: Cancionera – Natalia Lafourcade
Best Música Urbana Album: DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
Best Latin Rock or Alternative Album: PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso

Altre Categorie
Best Jazz Vocal Album: Portrait – Samara Joy
Best Country Song: Bitin’ List — Tyler Childers
Best Americana Album: Big Money – Jon Batiste
Best Traditional Blues Album: Ain’t Done With the Blues — Buddy Guy
Best Folk Album: Wild and Clear and Blue — I’m With Her
Best Gospel Album: Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton
Best Contemporary Christian Music Album: Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed

Cosa ne pensate dei vincitori dei Grammy 2026?

