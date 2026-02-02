Grammy 2026: chi sono i vincitori, da Lady Gaga a Kpop Demon Hunters scritto da Giovanna Codella 2 Febbraio 2026 Foto: Screenshot premiazione Lady Gaga tra i vincitori dei Grammy 2026 via YouTube/Recording Academy La cornice scintillante della Crypto.com Arena di Los Angeles ha ospitato, lo scorso 1° febbraio, la 68ª edizione dei Grammy Awards. È stata una serata eclettica, capace di riunire sotto i riflettori un mix affascinante di talenti emergenti e icone intramontabili. Dalle ritmiche serrate del rap alle calde sonorità della musica latina, fino all’immancabile pop, la cerimonia ha celebrato il meglio della produzione discografica dell’ultimo anno. Ecco i protagonisti che hanno lasciato il segno: Il successo del piccolo schermo: Come ampiamente previsto dalla critica, il film Netflix Kpop Demon Hunters ha lasciato la sua impronta conquistando il grammofono d’oro per la Miglior Canzone Scritta per i Media Visivi con il brano Golden. Dal cinema della musica: molta emozione riservata per i fan di Ariana Grande, in coppia con Cynthia Erivo, seppur non presenti alla premiazione. La loro memorabile esibizione di Defying Gravity, che ha consolidato il successo del brano, risale a un anno fa, quella degli Oscar 2025 quando il duo ha cantato dal vivo un medley a tema Oz per aprire la cerimonia I vincitori della serata: a dominare la scena sono stati dei giganti del calibro di Bad Bunny e Kendrick Lamar, ma il plauso più fragoroso è andato a Lady Gaga. La popstar ha confermato il suo status di leggenda vivente grazie allo straordinario successo di Mayhem, un album che ha saputo mettere d’accordo pubblico ed esperti. Vincitori Grammy Awards 2026 Categorie Generali Album of the Year: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny Record of the Year: Luther – Kendrick Lamar & SZA Song of the Year: Wildflower – Billie Eilish Best New Artist: Olivia Dean Best Music Video: Anxiety – Doechii Producer of the Year (Non-Classical): Cirkut Songwriter of the Year (Non-Classical): Amy Allen Best Song Written for Visual Media: Golden From KPop Demon Hunters Pop & Dance Best Pop Vocal Album: Mayhem – Lady Gaga Best Dance Pop Recording: Abracadabra– Lady Gaga Best Pop Solo Performance:Messy – Lola Young Best Pop Duo/Group Performance: Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande Best Traditional Pop Vocal Album: A Matter Of Time – Laufey Best Dance/Electronic Album: Eusexua – FKA Twigs Best Dance/Electronic Recording: End Of Summer – Tame Impala Best Remixed Recording: Abracadabra – Lady Gaga (Gesaffelstein Remix) Rock, Metal & Alternative Best Rock Album: Never Enough – Turnstile Best Rock Performance: Changes (Live) – Yungblud ft. Nuno Bettencourt Best Rock Song: As Alive As You Need Me To Be – Nine Inch Nails Best Metal Performance: Birds – Turnstile Best Alternative Music Album: Songs Of A Lost World – The Cure Best Alternative Music Performance: Alone – The Cure Rap & R&B Best Rap Album: GNX – Kendrick Lamar Best Rap Performance: Chains & Whips – Clipse ft. Kendrick Lamar & Pharrell Williams Best Rap Song: TV Off – Kendrick Lamar ft. Lefty Gunplay Best Melodic Rap Performance: Luther – Kendrick Lamar & SZA Best R&B Album: Mutt – Leon Thomas Best Traditional R&B Performance: Vibes Don’t Lie — Leon Thomas Best Progressive R&B Album: Bloom — Durand Bernarr Best R&B Performance: Folded – Kehlani Best R&B Song: Folded – Kehlani Musica Latina Best Latin Pop Album: Cancionera – Natalia Lafourcade Best Música Urbana Album: DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny Best Latin Rock or Alternative Album: PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso Altre Categorie Best Jazz Vocal Album: Portrait – Samara Joy Best Country Song: Bitin’ List — Tyler Childers Best Americana Album: Big Money – Jon Batiste Best Traditional Blues Album: Ain’t Done With the Blues — Buddy Guy Best Folk Album: Wild and Clear and Blue — I’m With Her Best Gospel Album: Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton Best Contemporary Christian Music Album: Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed Cosa ne pensate dei vincitori dei Grammy 2026?