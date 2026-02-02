Grammy 2026: chi sono i vincitori, da Lady Gaga a Kpop Demon Hunters

Dal cinema della musica: molta emozione riservata per i fan di Ariana Grande , in coppia con Cynthia Erivo, seppur non presenti alla premiazione. La loro memorabile esibizione di Defying Gravity , che ha consolidato il successo del brano, risale a un anno fa, quella degli Oscar 2025 quando il duo ha cantato dal vivo un medley a tema Oz per aprire la cerimonia

I vincitori della serata: a dominare la scena sono stati dei giganti del calibro di Bad Bunny e Kendrick Lamar, ma il plauso più fragoroso è andato a Lady Gaga. La popstar ha confermato il suo status di leggenda vivente grazie allo straordinario successo di Mayhem, un album che ha saputo mettere d’accordo pubblico ed esperti.