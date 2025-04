Miley Cyrus – Prelude: video, testo, traduzione e significato

Miley Cyrus ha pubblicato il 31 marzo 2025 Prelude. Si tratta della prima canzone e il primo visual del suo nono album in studio, Something Beautiful che è disponibile da venerdì 30 maggio 2025.

Prelude vede Miley indossare degli abiti d’archivio Thierry Mugler del 1997, come si vede sulla copertina dell’album, scattata dal famoso fotografo di moda Glen Luchford. Le fotografie del videoclip sono curate da Benoît Debie, aggiungendole alla sorprendente narrazione visiva.

Il video ufficiale di Prelude

Testo Prelude di Miley Cyrus

Like when following an image from a train

Your eyes can’t keep the passing landscapes from being swallowed into endless distance

Like when holding a fist full of ashes your hands can’t save the things that have already been dissolved into air

Like when facing the sun thru a window your skin feels warmth but you can’t be in the world that its warmth has made alive

Like walking alone thru a lucid dream like saying your name aloud in an empty room

Like witnessing my body standing in a mirror aching to be seen, aching to become real

But the beauty one finds alone is a prayer that longs to be shared

Traduzione

Come quando segui un’immagine da un treno

I tuoi occhi non possono impedire che i paesaggi che passano vengano inghiottiti in una distanza infinita

Come quando tieni un pugno pieno di cenere le tue mani non possono salvare le cose che sono già state dissolte nell’aria

Come quando guardi il sole attraverso una finestra la tua pelle sente calore ma non puoi essere nel mondo che il suo calore ha reso vivo

Come camminare da solo attraverso un sogno lucido come dire il tuo nome ad alta voce in una stanza vuota

Come vedere il mio corpo in piedi in uno specchio che desidera ardentemente essere visto, desidera ardentemente diventare reale

Ma la bellezza che si trova da soli è una preghiera che desidera ardentemente essere condivisa

Significato della canzone

Prelude di Miley Cyrus è “l’eclettico brano di apertura della narrazione di Something Beautiful, Miley estrae la bellezza dall’effimero, qualcosa di indescrivibile ma presente“. (fonte Genius.com).