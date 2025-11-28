Postcards from Italy: la nuova serie di Prime Video italiana con Nicole Wallace

Si sono appena concluse le riprese di Postcards from Italy, la nuova serie Original italiana di Prime Video che è stata girata in inglese in Sicilia. La protagonista della serie sarà Nicole Wallace, che abbiamo già imparato ad amare nella serie trilogia Culpables, sempre prodotta dalla piattaforma di Amazon.

Il cast include Sebastiano Pigazzi, che abbiamo già conosciuto in And Just Like That, Filippo De Carli, Maria Vera Ratti, Niccolò Senni, Vincent Riotta, Paola Minaccioni, e Martina Gatti.

Postcards from Italy – la serie:

Postcards from Italy è creata da Lisa Riccardi e Damiano Bruè, e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu. La serie è co-prodotta da Amazon MGM Studios con Gaumont Italia e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in più di 240 paesi e territori in tutto il mondo.

Nicole Wallace, che ha conquistato il pubblico mondiale come protagonista della trilogia Culpables, gli Original internazionali più visti di Prime Video, sarà la protagonista della serie, che segue le disavventure di Mia, giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno a Palermo, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell’azienda di famiglia. Riuscirà una ragazza dell’Upper West Side a sopravvivere in Sicilia senza nemmeno una carta di credito?