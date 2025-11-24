Maxton Hall 2: ma quella foto dell’episodio 5… di chi è davvero?

Ammettiamolo: l’episodio 5 di Maxton Hall 2 è uno di quelli che ti lascia a fissare lo schermo con l’espressione “ok, un attimo, che sta succedendo?”. E nel centro del caos c’è una domanda che rimbalza ovunque su TikTok: che foto ha ricevuto il preside?

Perché sì, ormai è chiaro: si tratta di una foto. Ma riguarda Ruby… o Lydia?

Maxton Hall 2: tutti i cambiamenti rispetto al romanzo

Chi ha letto il romanzo lo sa bene: le cose non vanno esattamente come abbiamo visto nella serie, e i dettagli – soprattutto in una storia come questa – possono cambiare completamente l’impatto sul finale della stagione. Quindi vediamo tutto con calma, perché l’episodio 5 è un concentrato di eventi, ma le differenze rispetto al libro potrebbero essere fondamentali.

L’episodio 5 è praticamente una mina esplosa: tutto accade, tutto è drammatico, e tutto sembra arrivare contemporaneamente. Eppure… non è tutto identico al romanzo.

Nel libro Ruby ha ancora il posto a Oxford. Nessuno le toglie la borsa di studio, nessuno la mette con le spalle al muro. Non deve chiedere aiuto né al professore né al preside.

Nella serie invece… ciao serenità. Ruby è bersagliata da ogni lato, e ogni volta che sembra respirare, ecco un’altra batosta.

Nel romanzo Lydia non rivela al professore di essere incinta e soprattutto: nessuno li fotografa. Non c’è Elaine che li vede, non c’è uno scandalo imminente, non c’è niente di tutto ciò.

È una storyline che nella serie è stata modificata parecchio, e non è un dettaglio da poco.

Altro cambiamento enorme: nel romanzo non sappiamo che il padre di James ha il suo telefono. Nella serie invece sì. Lo vediamo. Lo vediamo benissimo. E questo apre a mille possibilità narrative… e a mille nuovi problemi.

Tutti questi spostamenti possono influenzare il finale della seconda stagione. La foto potrebbe raffigurare Ruby… oppure Lydia. Dipende da quale strada gli sceneggiatori vogliono imboccare. E se c’è una cosa chiara, è che non hanno paura di modificare il materiale originale quando serve.

Ed eccoci al punto. Nel libro, le foto inviate al preside raffigurano Ruby insieme al professore. E no, non sono foto innocenti: l’inquadratura fa sembrare che si stiano baciando. Indovinate da dove saltano fuori?

Sono le foto scattate da James durante la festa di inizio anno nella prima stagione. E ovviamente… stavano sul telefono di James.

Il romanzo non ci dice chi le ha inviate: sappiamo solo che sono state presentate al preside da un genitore e da uno studente che “sostiene” di aver visto Ruby e il professore insieme. Ruby viene sospesa. Si chiude il libro sul suo shock, e sul fatto che quelle foto… erano opera di James. Boom.

In Maxton Hall 2 ci sono due strade possibili

La serie però ha aperto due possibilità, ed entrambe hanno senso:

1) Foto di Ruby, come nel libro

È la strada più fedele.

Le foto potrebbero mostrare Ruby e il professore, anche se – e qui sorge un dubbio enorme – come fa il preside a credere a una relazione quando Ruby è sempre con James?

Visivamente, non regge tantissimo… ma è comunque possibile.

2) Foto di Lydia e del professore, inviata da Elaine

Questa è la variante “series-only” che molti spettatori stanno considerando.

Elaine li vede, Elaine scatta la foto, Elaine la manda al preside.

E questo creerebbe un dramma completamente nuovo, senza massacrare ancora Ruby che, povera stella, ha già collezionato più problemi di qualsiasi protagonista in una teen romance series.

E sinceramente? Questa seconda opzione avrebbe più senso drammatico. Ruby e James hanno appena trovato un equilibrio, sembra finalmente esserci un briciolo di pace… e non so quanto reggerebbe un altro terremoto tra loro.

Secondo voi, di chi è davvero la foto che ha ricevuto il preside?

Ruby o Lydia? E soprattutto: quale delle due opzioni creerebbe un finale di stagione più potente? Non ci resta che attendere il 28 di novembre per scoprirlo su Prime Video.

