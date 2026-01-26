Amici: stanotte a mezzanotte fuori i nuovi inediti dei ragazzi scritto da Giovanna Codella 26 Gennaio 2026 Preparate le cuffie e aggiornate la playlist: stanotte a mezzanotte (27 gennaio) arrivano i nuovi inediti dei ragazzi di Amici: 10 nuovi brani su tutte le piattaforme digitali. Dalle storie finite male ai gridi di libertà generazionale, dai cuori spezzati alla voglia di spaccare il mondo, ce n’è un po’ per tutti i gusti. Ecco una guida rapida per scegliere la tua canzone inedita preferita di questa edizione. I nuovi inediti di Amici 25 ANGIE – MILLEMILA MISSILI Una rottura raccontata tra dolcezza e verità. È un brano autobiografico che parla di scuse, con la promessa di restare l’uno il ricordo migliore dell’altro. Scritto da: Angelica Paola Ibba e Andrea Campi – Prodotto da: Etta e Macs. CATERINA LUMINA – ROSEROVI Quando una relazione sembrava pura luce e invece era una bugia. Il pezzo ha un’identità super autentica grazie al mix tra italiano, spagnolo e un sound latinpop che fa vibrare. Scritto da: Caterina Lumina, Mattia Davì e Simone Sproccati – Prodotto da: Heysimo e Emilio Esteban. ELENA D’ELIA – WANDA Un vero inno alla vita. Elena si è lasciata ispirare dall’incontro con una persona di 87 anni che le ha insegnato a cogliere ogni occasione senza vivere di rimpianti. Scritto da: Elena D’Elia – Prodotto da: Grnd. GARD – PRECIPITANDO Rabbia e delusione post-rottura messe in musica. Qui c’è tutta la disperazione di chi ha costruito castelli in aria che non si avvereranno mai. Scritto da: Raffaele Esposito e Gianpiero Gentile – Prodotto da: Grnd. LORENZO SALVETTI – STUPIDA VITA Sensi di colpa e rimorsi in un amore finito male, con Verona (la sua città) a fare da sfondo. Una scrittura quasi cinematografica che ti porta dritto nella storia. Scritto da: Lorenzo Salvetti, Stefano Tartaglino, Simone Reo e Mattia Davì – Prodotto da: Steve Tarta. MICHELE BERTIN – È BELLO DUE VOLTE L’amore a distanza ai raggi X: l’impossibilità di viversi ogni giorno rende ogni momento insieme magico e prezioso, fortificando il legame nonostante l’attesa. Scritto da: Gianluca Ciccorelli e Federico Freeso – Prodotto da: Freeso. OPI – SCUSA Un conflitto interiore per una storia che lo ha cambiato profondamente. La passione e l’intensità bruciano, ma a volte non bastano a colmare la solitudine. Scritto da: Simone Opini, Giovanni Laterza e Daniel Baiolla – Prodotto da: Giovanni Laterza e Daniel Baiolla. PLASMA – PERDIGIORNO Un grido di libertà contro i pregiudizi del “mondo dei grandi” verso i più giovani. Essere un perdigiorno significa guardare la realtà con meraviglia e vivere tutto con intensità. Scritto da: Antonio Silvestri e Kevin Pappano – Prodotto da: Giulio Nenna e Kevin Pappano. RICCARDO STIMOLO – MI FIDO DI TE La dedica più bella: quella per chi ci ha aiutato a rialzarci dopo una caduta. Il momento esatto in cui ci si lascia il passato alle spalle e si ritrova la felicità. Scritto da e prodotto da: Alessandro La Cava. VALENTINA PESARESI – CATENE La paura di non farcela nel raggiungere i propri obiettivi e la consapevolezza che spesso il peggior nemico siamo noi stessi. Credere in sé è l’unico modo per vivere una vita senza rimpianti. Scritto da: Alessandro Cantalupo, Enrique Cespedes, Giuseppe Pugliese – Prodotto da: Giuseppe Pugliese, Kike e Cantalupo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) Cosa ne pensate dei nuovi inediti di Amici 25?