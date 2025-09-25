GingerGeneration.it

Miley Cyrus – Pretend You’re God dall’album Something Beautiful

scritto da Giovanna Codella
miley cyrus posa per la cover dell'album something beautiful

Pretend You’re God è una delle tracce di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. Il brano cattura il desiderio di avere che qualcuno sia tutto per te, che sia il tuo protettore, il tuo rifugio sicuro, anche solo per un momento.

La canzone esplora la vulnerabilità e il bisogno d’ amore e rassicurazione quando tutto sembra incerto, si tratta di un desiderio di certezze e connessione nel mezzo del caos emotivo (fonte Genius.com).

Ascolta QUI Something Beautiful

Lyric video ufficiale

Testo Pretend You’re God di Miley Cyrus

In my dreams I see your face
It hits me like a thousand trains
I don’t wanna wake up if you’re gone
Do you still love me?
I gotta know
Never mind, just keep it quiet if you don’t
Do you still love me?
I gotta
know
I gotta
know

Hold me in your arms
Pretend that you’re God
Recreate the stars for me one by one
I’ll give you what you want
Pretend that you’re God all night long

La la la la
la
La la la la
la
La la la la
la

La la la la
la
La la la la
la
La la la la
la

Oh because in my dreams, I see your face
It hits me like a thousand trains
I don’t wanna wake up if you’re gone
Do you still love me?
I gotta know
Never mind, just keep it quiet if you don’t
Do you still love me?
I gotta
know
I gotta
know

Hold me in your arms
Pretend that you’re God
Recreate the stars for me one by one
I’ll give you what you want
Pretend that you’re God all night long
Oh, if you’re gone
Ahhhhhh

I’m haunted
I’m haunted
He’s missing
He’s missing
I’m haunted
I’m haunted
He’s missing, deep within my chest
I’m haunted, you’re lost in my soul like God
You’re lost in my soul like God

Traduzione

Nei miei sogni vedo il tuo viso
Mi colpisce come mille treni
Non voglio svegliarmi se te ne sei andato
Mi ami ancora?
Devo saperlo
Non importa, tienilo per te se non lo fai
Mi ami ancora?
Devo saperlo
Devo saperlo

Tienimi tra le tue braccia
Fai finta di essere Dio
Ricrea le stelle per me una per una
Ti darò quello che vuoi
Fai finta di essere Dio per tutta la notte

La la la la
la
La la la la
la
La la la la
la
La la la la
la
La la la la
la
La la la la
la
La la la la
la
Oh, perché nei miei sogni vedo il tuo viso
Mi colpisce come mille treni
Non voglio svegliarmi se te ne sei andato
Mi ami ancora?
Devo saperlo
Non importa, tienilo per te se non lo fai
Mi ami ancora?
Devo
sapere
Devo
sapere

Tienimi tra le tue braccia
Fai finta di essere Dio
Ricrea le stelle per me una per una
Ti darò quello che vuoi
Fai finta di essere Dio per tutta la notte
Oh, se te ne fossi andato
Ahhhhhh

Sono tormentata
Sono tormentata
Lui è scomparso
Lui è scomparso
Sono tormentata
Sono tormentata
Lui è scomparso, nel profondo del mio petto
Sono tormentata, sei perso nella mia anima come Dio
Sei perso nella mia anima come Dio

Cosa ne pensate di Pretend You’re God di Miley Cyrus?

Giovanna Codella

Appassionata di arte, musica, spettacolo, moda e scrittura in ottica SEO, realizza contenuti ottimizzati per i motori di ricerca su GingerGeneration.it.

Articoli correlati