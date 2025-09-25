Miley Cyrus – Pretend You’re God dall’album Something Beautiful scritto da Giovanna Codella 25 Settembre 2025 Pretend You’re God è una delle tracce di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. Il brano cattura il desiderio di avere che qualcuno sia tutto per te, che sia il tuo protettore, il tuo rifugio sicuro, anche solo per un momento. La canzone esplora la vulnerabilità e il bisogno d’ amore e rassicurazione quando tutto sembra incerto, si tratta di un desiderio di certezze e connessione nel mezzo del caos emotivo (fonte Genius.com). Ascolta QUI Something Beautiful Lyric video ufficiale Testo Pretend You’re God di Miley Cyrus In my dreams I see your face It hits me like a thousand trains I don’t wanna wake up if you’re gone Do you still love me? I gotta know Never mind, just keep it quiet if you don’t Do you still love me? I gotta know I gotta know Hold me in your arms Pretend that you’re God Recreate the stars for me one by one I’ll give you what you want Pretend that you’re God all night long La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la Oh because in my dreams, I see your face It hits me like a thousand trains I don’t wanna wake up if you’re gone Do you still love me? I gotta know Never mind, just keep it quiet if you don’t Do you still love me? I gotta know I gotta know Hold me in your arms Pretend that you’re God Recreate the stars for me one by one I’ll give you what you want Pretend that you’re God all night long Oh, if you’re gone Ahhhhhh I’m haunted I’m haunted He’s missing He’s missing I’m haunted I’m haunted He’s missing, deep within my chest I’m haunted, you’re lost in my soul like God You’re lost in my soul like God Traduzione Nei miei sogni vedo il tuo viso Mi colpisce come mille treni Non voglio svegliarmi se te ne sei andato Mi ami ancora? Devo saperlo Non importa, tienilo per te se non lo fai Mi ami ancora? Devo saperlo Devo saperlo Tienimi tra le tue braccia Fai finta di essere Dio Ricrea le stelle per me una per una Ti darò quello che vuoi Fai finta di essere Dio per tutta la notte La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la La la la la la Oh, perché nei miei sogni vedo il tuo viso Mi colpisce come mille treni Non voglio svegliarmi se te ne sei andato Mi ami ancora? Devo saperlo Non importa, tienilo per te se non lo fai Mi ami ancora? Devo sapere Devo sapere Tienimi tra le tue braccia Fai finta di essere Dio Ricrea le stelle per me una per una Ti darò quello che vuoi Fai finta di essere Dio per tutta la notte Oh, se te ne fossi andato Ahhhhhh Sono tormentata Sono tormentata Lui è scomparso Lui è scomparso Sono tormentata Sono tormentata Lui è scomparso, nel profondo del mio petto Sono tormentata, sei perso nella mia anima come Dio Sei perso nella mia anima come Dio Cosa ne pensate di Pretend You’re God di Miley Cyrus?