Miley Cyrus – Pretend You’re God dall’album Something Beautiful

Pretend You’re God è una delle tracce di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025. Il brano cattura il desiderio di avere che qualcuno sia tutto per te, che sia il tuo protettore, il tuo rifugio sicuro, anche solo per un momento.

La canzone esplora la vulnerabilità e il bisogno d’ amore e rassicurazione quando tutto sembra incerto, si tratta di un desiderio di certezze e connessione nel mezzo del caos emotivo (fonte Genius.com).

Lyric video ufficiale

Testo Pretend You’re God di Miley Cyrus

In my dreams I see your face

It hits me like a thousand trains

I don’t wanna wake up if you’re gone

Do you still love me?

I gotta know

Never mind, just keep it quiet if you don’t

Do you still love me?

I gotta

know

I gotta

know

Hold me in your arms

Pretend that you’re God

Recreate the stars for me one by one

I’ll give you what you want

Pretend that you’re God all night long

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

Oh because in my dreams, I see your face

It hits me like a thousand trains

I don’t wanna wake up if you’re gone

Do you still love me?

I gotta know

Never mind, just keep it quiet if you don’t

Do you still love me?

I gotta

know

I gotta

know

Hold me in your arms

Pretend that you’re God

Recreate the stars for me one by one

I’ll give you what you want

Pretend that you’re God all night long

Oh, if you’re gone

Ahhhhhh

I’m haunted

I’m haunted

He’s missing

He’s missing

I’m haunted

I’m haunted

He’s missing, deep within my chest

I’m haunted, you’re lost in my soul like God

You’re lost in my soul like God

Traduzione

Nei miei sogni vedo il tuo viso

Mi colpisce come mille treni

Non voglio svegliarmi se te ne sei andato

Mi ami ancora?

Devo saperlo

Non importa, tienilo per te se non lo fai

Mi ami ancora?

Devo saperlo

Devo saperlo

Tienimi tra le tue braccia

Fai finta di essere Dio

Ricrea le stelle per me una per una

Ti darò quello che vuoi

Fai finta di essere Dio per tutta la notte

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

La la la la

la

Oh, perché nei miei sogni vedo il tuo viso

Mi colpisce come mille treni

Non voglio svegliarmi se te ne sei andato

Mi ami ancora?

Devo saperlo

Non importa, tienilo per te se non lo fai

Mi ami ancora?

Devo

sapere

Devo

sapere

Tienimi tra le tue braccia

Fai finta di essere Dio

Ricrea le stelle per me una per una

Ti darò quello che vuoi

Fai finta di essere Dio per tutta la notte

Oh, se te ne fossi andato

Ahhhhhh

Sono tormentata

Sono tormentata

Lui è scomparso

Lui è scomparso

Sono tormentata

Sono tormentata

Lui è scomparso, nel profondo del mio petto

Sono tormentata, sei perso nella mia anima come Dio

Sei perso nella mia anima come Dio



Cosa ne pensate di Pretend You’re God di Miley Cyrus?