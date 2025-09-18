Wicked For Good: in arrivo la colonna sonora del sequel (ecco la tracklist) scritto da Giovanna Codella 18 Settembre 2025 Il 19 novembre 2025 arriva nelle sale italiane Wicked: For Good, seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. Ma prima ancora della pellicola, è la colonna sonora a far battere i cuori dei fan: Wicked: For Good The Soundtrack esce il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili. Torna nei panni di protagonista dell’opera, la superstar Ariana Grande, insieme alla cantante e attrice Cynthia Erivo. La colonna sonora comprende delle canzoni emblematiche tratte dallo spettacolo di Broadway Wicked, rivisitate e presentate in chiave inedita, oltre alle due canzoni originali del film scritte dal leggendario compositore e paroliere Stephen Schwarts. Tracklist ufficiale di Wicked: For Good 1. Every Day More Wicked – Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo ft. Michelle Yeoh, Ariana Grande 2. Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier – Ariana Grande, Wicked Movie Cast ft. Michelle Yeoh 3. No Place Like Home – Cynthia Erivo (inedito) 4. The Wicked Witch of the East – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater 5. Wonderful – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo 6. I’m Not That Girl (Reprise) – Ariana Grande 7. As Long As You’re Mine – Cynthia Erivo & Jonathan Bailey 8. No Good Deed – Cynthia Erivo 9. March of the Witch Hunters– Wicked Movie Cast, Ethan Slater 10. The Girl in the Bubble – Ariana Grande (inedito) 11. For Good – Cynthia Erivo & Ariana Grande Trama e cast: il finale di Wicked In Wicked: For Good, la storia raggiunge il suo epico e commovente finale. Glinda, ormai figura di spicco nella Città di Smeraldo ed è tormentata dalla mancanza di Elphaba che è esiliata come Malvagia Strega dell’Ovest ma ancora determinata a smascherare il Mago di Oz. Il film esplora il potere dell’amicizia, la lotta contro le ingiustizie e il coraggio di essere se stessi. Il cast è un vero dream team: Michelle Yeoh interpreta Madame Morrible, regale direttrice della Shiz University; Jonathan Bailey è Fiyero, il principe promesso sposo di Glinda; Ethan Slater veste i panni di Boq, lo studente altruista dei Munchkin; Marissa Bode è Nessarose, la sorella di Elphaba; e Jeff Goldblum dà vita al mitico Mago di Oz. Preorder e versioni disponibili dell’album Wicked: For Good The Soundtrack, composta da 11 tracce, tra cui i due inediti No Place Like Home di Cynthia Erivo e The Girl In The Bubble di Ariana Grande, è già disponibile in preorder a questo link nei formati doppio CD e doppio LP. Inoltre è in esclusiva sullo shop Universal con gli speciali doppio LP Picture Disc, doppio LP Glinda e doppio LP Elphaba.