Wicked For Good: in arrivo la colonna sonora del sequel (ecco la tracklist)

Il 19 novembre 2025 arriva nelle sale italiane Wicked: For Good, seconda e ultima parte del film musical che ha già fatto la storia. Ma prima ancora della pellicola, è la colonna sonora a far battere i cuori dei fan: Wicked: For Good The Soundtrack esce il 21 novembre e promette di essere un viaggio musicale epico, con voci da brividi e brani indimenticabili.

Torna nei panni di protagonista dell’opera, la superstar Ariana Grande, insieme alla cantante e attrice Cynthia Erivo. La colonna sonora comprende delle canzoni emblematiche tratte dallo spettacolo di Broadway Wicked, rivisitate e presentate in chiave inedita, oltre alle due canzoni originali del film scritte dal leggendario compositore e paroliere Stephen Schwarts.

Tracklist ufficiale di Wicked: For Good

1. Every Day More Wicked – Wicked Movie Cast, Cynthia Erivo ft. Michelle Yeoh, Ariana Grande

2. Thank Goodness / I Couldn’t Be Happier – Ariana Grande, Wicked Movie Cast ft. Michelle Yeoh

3. No Place Like Home – Cynthia Erivo (inedito)

4. The Wicked Witch of the East – Marissa Bode, Cynthia Erivo, Ethan Slater

5. Wonderful – Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo

6. I’m Not That Girl (Reprise) – Ariana Grande

7. As Long As You’re Mine – Cynthia Erivo & Jonathan Bailey

8. No Good Deed – Cynthia Erivo

9. March of the Witch Hunters– Wicked Movie Cast, Ethan Slater

10. The Girl in the Bubble – Ariana Grande (inedito)

11. For Good – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Trama e cast: il finale di Wicked

In Wicked: For Good, la storia raggiunge il suo epico e commovente finale. Glinda, ormai figura di spicco nella Città di Smeraldo ed è tormentata dalla mancanza di Elphaba che è esiliata come Malvagia Strega dell’Ovest ma ancora determinata a smascherare il Mago di Oz. Il film esplora il potere dell’amicizia, la lotta contro le ingiustizie e il coraggio di essere se stessi.

Il cast è un vero dream team: Michelle Yeoh interpreta Madame Morrible, regale direttrice della Shiz University; Jonathan Bailey è Fiyero, il principe promesso sposo di Glinda; Ethan Slater veste i panni di Boq, lo studente altruista dei Munchkin; Marissa Bode è Nessarose, la sorella di Elphaba; e Jeff Goldblum dà vita al mitico Mago di Oz.

Preorder e versioni disponibili dell’album

Wicked: For Good The Soundtrack, composta da 11 tracce, tra cui i due inediti No Place Like Home di Cynthia Erivo e The Girl In The Bubble di Ariana Grande, è già disponibile in preorder a questo link nei formati doppio CD e doppio LP. Inoltre è in esclusiva sullo shop Universal con gli speciali doppio LP Picture Disc, doppio LP Glinda e doppio LP Elphaba.