Laura Pausini condurrà Sanremo 2026 con Carlo Conti: il video annuncio

Non è solo un ritorno, è la chiusura di un cerchio. Con un video che ha fatto il giro del web, Laura Pausini e Carlo Conti hanno confermato la conduzione di Sanremo 2026. Niente “valletta” o comparsa di una sera. Laura sarà la padrona di casa per tutte e cinque le serate, portando quel mix di spontaneità italiana e carisma internazionale che l’ha resa un’icona globale.

Nel post Instagram che ha mandato in tilt il web, la cantante ha parlato di un cerchio che si chiude. È stato il destino a portarla su quel palco a gareggiare per la prima volta e lo stesso filo invisibile la riporta lì oggi, in una veste del tutto nuova. Nonostante i Grammy e l’esperienza dell’Eurovision da conduttrice, Laura ha ammesso che l’Ariston le fa ancora “tremare le gambe”.

Laura Pausini a Sanremo

La sua storia con il Festival è d’altronde un romanzo lungo oltre trent’anni. Tutto ebbe inizio nel 1993, quando una giovanissima Laura trionfò tra le Nuove Proposte con La Solitudine, per poi tornare l’anno successivo e conquistare il terzo posto tra i Big con Strani Amori.

Da quel momento, il legame tra la cantante e il Festival di Sanremo (qui tutti i titoli delle canzoni del 2026) non si è mai spezzato, trasformandosi in una serie di partecipazioni come super ospite. La ricordiamo nel 2001 sotto la direzione di Raffaella Carrà e nel 2006, ormai star mondiale.

Dieci anni dopo, nel 2016, ha incantato con un medley dei suoi successi, tornando poi nel 2018 per duettare con Claudio Baglioni in Non è detto, Avrai e Come se non fosse stato mai amore.

Laura ha calcato il palco nel 2020 per presentare il concerto benefico Una, nessuna, centomila e nel 2021 per celebrare la vittoria del Golden Globe con Io sì (Seen) e infine nel 2022 per presentare Scatola scritto con Madame. Oggi quel percorso culmina in una conduzione che promette di essere memorabile. Cosa ne pensate della conduzione di Laura Pausini a Sanremo?