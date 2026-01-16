Il ritorno di Harry Styles con l’album Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Cover ufficiale Kiss All The Time. Disco, Occasionally., di @harrystyles. Courtesy of: ON – Out Now & Sony Music Italy.

A quattro anni di distanza dal successo planetario di Harry’s House, Harry Styles è finalmente pronto a tornare sotto i riflettori. Il suo quarto album di inediti, intitolato Kiss All The Time. Disco, Occasionally., uscirà il 6 marzo ed è già disponibile in pre-order sul sito ufficiale (www.hstyles.co.uk).

L’album vedrà nuovamente la partecipazione di Kid Harpoon nel ruolo di produttore esecutivo, consolidando un sodalizio che ha già dato vita a hit iconiche come As it Was e Watermelon Sugar.

Composto da 12 nuove tracce, il disco promette di esplorare nuove sfumature del pop contemporaneo. Il titolo stesso suggerisce un dualismo intrigante: da un lato l’intimità romantica e dall’altro un’incursione ritmata e vibrante nelle sonorità dance, pur mantenendo quell’approccio eclettico che ha reso Styles un’icona di più generazioni.

Il fenomeno Harry Styles

Dalla fine del trionfale Love On Tour, Harry Styles ha mantenuto un profilo basso, alimentando la curiosità di pubblico e critica, perciò il prossimo lavoro arriva come l’inizio di una nuova fase artistica.

Con l’annuncio del quarto album, tuttavia, Harry continua a imporsi come il volto di una rivoluzione visiva che fonde il glam rock degli anni ’70 con lo stile casual moderno, come nelle precenti ere.

Dopo aver esplorato il concetto di “casa” con l’introspezione nel disco precedente, però, questo nuovo capitolo sembra voler celebrare qualcosa di diverso: la libertà e l’estasi del momento, come suggerito dal richiamo alla “Disco” presente nel titolo.

Con miliardi di streaming totali e una capacità unica di influenzare la moda e la cultura pop, Harry Styles non è più solo un cantante, ma un vero e proprio movimento culturale. Il passaggio da idolo dei teenager a artista rispettato dalla critica è ormai completo e Kiss All The Time. Disco, Occasionally. si candida già a essere l’evento discografico dell’anno.