Miley Cyrus – Interlude 1 dall’album Something Beautiful

miley cyrus posa per la cover dell'album something beautiful

Interlude 1 è una delle tracce di Miley Cyrus dell’album Something Beautiful, uscito il 30 maggio 2025, ed è un brano esclusivamente strumentale. Un ritmo elettronico che esalta l’energia di More To Lose, Interlude 1 fa da ponte tra la straziante ballata e il brano successivo, funky e allegro, Easy Lover.

