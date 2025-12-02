Maxton Hall: finite le riprese della terza e ultima stagione

L’epica storia d’amore Ruby e James sta per concludersi! ‘It’s a wrap’ per Maxton Hall, Prime Video ha confermato la fine delle riprese della terza stagione della serie proprio in coda al successo della seconda stagione; sono state rilasciate le prime foto che offrono ai fan un’anteprima esclusiva dell’ultimo capitolo dell’epica storia d’amore tra i personaggi di Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung.

Il successo di Maxton Hall:

Maxton Hall – Il mondo tra di noi è un fenomeno globale che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo: la seconda stagione ne ha riconfermato lo status di serie Original internazionale più vista di tutti i tempi su Prime Video, raggiungendo il primo posto nelle classifiche di Prime Video in quasi 100 Paesi durante la settimana di uscita, tra cui Germania, Stati Uniti e Regno Unito. La grande risonanza della serie a livello mondiale sottolinea l’importanza delle produzioni Original locali su Prime Video e la rende uno dei più grandi successi internazionali dell’anno su piattaforma.

Trama di Maxton Hall 3:

Ruby è sull’orlo del baratro: è stata sospesa dal Maxton Hall College e tutte le prove indicano James come responsabile della sua espulsione. Un colpo durissimo che non solo mette a repentaglio il sogno di Ruby di andare a Oxford, ma mette anche a dura prova il loro amore. Mentre Ruby e James fanno di tutto per salvare la carriera scolastica di Ruby, il clima attorno a loro e la cerchia di amici di James vengono travolti da un vortice emotivo che stravolge radicalmente gli equilibri esistenti.

Ruby e James si rendono dolorosamente conto che i loro mondi non potrebbero essere più distanti di così e che non tutto è come sembra. Il loro amore e i loro rapporti di amicizia riusciranno a resistere alle tempeste che li attendono mentre le ombre del passato si fanno sempre più cupe?

Il cast:

Oltre a Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, il cast della serie include anche Sonja Weißer nel ruolo di Lydia, Eidin Jalali in quello di Graham, Ben Felipe come Cyril, Fedja van Huêt nel ruolo di Mortimer, Runa Greiner come Ember, Justus Riesner come Alistair, Govinda Gabriel nel ruolo di Kesh, Andrea Guo in quello di Lin, Frederic Balonier come Kieran, Eli Riccardi come Elaine e Dagny Dewath nel ruolo di Ophelia.

