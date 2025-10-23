Miley Cyrus ha inciso una canzone per Avatar: Fuoco e Cenere

L’artista pop vincitrice di un GRAMMY Award® Miley Cyrus ha inciso una nuova canzone per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo film del fenomenale franchise di successo Avatar del regista premio Oscar® James Cameron, in arrivo nelle sale italiane il 17 dicembre 2025.

Dream as One interpretata da Miley Cyrus, con musica e testi di Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson e Simon Franglen, apparirà nei titoli di coda e sarà inclusa nella colonna sonora originale del film.

La colonna sonora originale di Avatar: Fuoco e Cenere, con musiche composte da Simon Franglen, vincitore del GRAMMY® “Record of the Year” nel 1997 per My Heart Will Go On da Titanic, uscirà il 12 dicembre. Il singolo Dream as One di Columbia Records/ Sony Music uscirà il 14 novembre.

“Sono onorata di supportare Avatar: Fuoco e Cenere con una canzone originale che ho scritto con Mark Ronson e Andrew Wyatt. Essendo stata personalmente colpita dal fuoco e ricostruita dalle sue ceneri, questo progetto ha un significato profondo per me. Grazie, Jim, per l’opportunità di trasformare quell’esperienza in medicina musicale. I temi del film di unità, guarigione e amore risuonano profondamente nella mia anima, ed essere anche solo una piccola stella nell’universo creata dalla famiglia Avatar è davvero un sogno che si avvera” ha dichiarato Miley.

Trama e Cast del Film

Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Il film, che ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato da: Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. e Kate Winslet.