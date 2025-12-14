Svelati i 30 Titoli dei Big di Sanremo 2026 scritto da Giovanna Codella 14 Dicembre 2025 La serata finale di Sanremo Giovani non è stata solo il trampolino di lancio per le nuove promesse, ma anche il momento atteso per scoprire i titoli delle canzoni di Sanremo 2026 che si sfideranno. Dai titoli emergono già alcune suggestioni interessanti, che spaziano dalla ballad intima al pezzo più ritmato, mantenendo quell’equilibrio tra tradizione e nuove tendenze tipico del Festival. Tommaso Paradiso parteciperà con un titolo che fa sognare ad occhi aperti: I romantici. Il cantautore Luchè, al suo debutto, presenterà Labirinto, promettendo un testo profondo e complesso. Fulminacci, noto per la sua scrittura ironica e malinconica, sarà in gara con Stupida sfortuna. Serena Brancale, dopo la partecipazione dello scorso anno, vuole presentare una versione più intima della sua arte, con una lettera rivolta a se stessa. LDA e Aka7 parleranno con Poesie Clandestine di un amore viscerale e fuggitivo, di due persone che non riescono a vivere la loro storia. Fedez e Marco Masini si presentano con “un piccolo mantra per ricordare che le tempeste che si affrontano nella vita possono anche rappresentare delle opportunità“, rappresentato dal brano Male necessario. Titoli delle canzoni di Sanremo 2026 Tommaso Paradiso – I Romantici Chiello Serena Brancale – Qui con me Fulminacci – Stupida Sfortuna Ditonellapiaga Fedez & Marco Masini – Male necessario Leo Gassmann Sayf – Tu mi piaci tanto Arisa – Magica Favola Tredici Pietro – Uomo Che Cade Sal Da Vinci Samurai Jay Malika Ayane – Animali Notturni Luchè – Labirinto Raf – Ora e Per Sempre Bambole di Pezza Ermal Meta Nayt Elettra Lamborghini Michele Bravi J-Ax – Italia Starter Pack Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Maria Antonietta & Colombre Francesco Renga Mara Sattei – Le cose che non sai di me LDA & Aka 7even – Poesie Clandestine Dargen D’Amico Levante – Sei tu Eddie Brock Patty Pravo – Opera Le Nuove Proposte La finale di Sanremo Giovani ha messo in luce sei talenti, tutti con l’obiettivo di conquistare uno dei due posti che li proietterebbero direttamente al prossima Festival. I sei finalisti che si sono esibiti stasera per l’ultima sfida sono: Angelica Bove con Mattone, Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato. Tra pop, cantautorato e atmosfere più elettroniche, la gara è stata estremamente equilibrata, ma alla fine solo due di loro avranno l’onore di salire sul palco dell’Ariston a febbraio, affiancandosi agli artisti vincitori di Area Sanremo.