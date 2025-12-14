Svelati i 30 Titoli dei Big di Sanremo 2026

La serata finale di Sanremo Giovani non è stata solo il trampolino di lancio per le nuove promesse, ma anche il momento atteso per scoprire i titoli delle canzoni di Sanremo 2026 che si sfideranno.

Dai titoli emergono già alcune suggestioni interessanti, che spaziano dalla ballad intima al pezzo più ritmato, mantenendo quell’equilibrio tra tradizione e nuove tendenze tipico del Festival.

Tommaso Paradiso parteciperà con un titolo che fa sognare ad occhi aperti: I romantici. Il cantautore Luchè, al suo debutto, presenterà Labirinto, promettendo un testo profondo e complesso. Fulminacci, noto per la sua scrittura ironica e malinconica, sarà in gara con Stupida sfortuna.

Serena Brancale, dopo la partecipazione dello scorso anno, vuole presentare una versione più intima della sua arte, con una lettera rivolta a se stessa. LDA e Aka7 parleranno con Poesie Clandestine di un amore viscerale e fuggitivo, di due persone che non riescono a vivere la loro storia.

Fedez e Marco Masini si presentano con “un piccolo mantra per ricordare che le tempeste che si affrontano nella vita possono anche rappresentare delle opportunità“, rappresentato dal brano Male necessario.

Tommaso Paradiso – I Romantici

Chiello

Serena Brancale – Qui con me

Fulminacci – Stupida Sfortuna

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini – Male necessario

Leo Gassmann

Sayf – Tu mi piaci tanto

Arisa – Magica Favola

Tredici Pietro – Uomo Che Cade

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane – Animali Notturni

Luchè – Labirinto

Raf – Ora e Per Sempre

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax – Italia Starter Pack

Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei – Le cose che non sai di me

LDA & Aka 7even – Poesie Clandestine

Dargen D’Amico

Levante – Sei tu

Eddie Brock

Patty Pravo – Opera

Le Nuove Proposte

La finale di Sanremo Giovani ha messo in luce sei talenti, tutti con l’obiettivo di conquistare uno dei due posti che li proietterebbero direttamente al prossima Festival.

I sei finalisti che si sono esibiti stasera per l’ultima sfida sono: Angelica Bove con Mattone, Antonia con Luoghi perduti, Nicolò Filippucci con Laguna, Seltsam con Scusa mamma, Senza Cri con Spiagge e Welo con Emigrato.

Tra pop, cantautorato e atmosfere più elettroniche, la gara è stata estremamente equilibrata, ma alla fine solo due di loro avranno l’onore di salire sul palco dell’Ariston a febbraio, affiancandosi agli artisti vincitori di Area Sanremo.