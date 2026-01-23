Oscar 2026 – Tutte le nomination e gli esclusi scritto da Laura Boni 23 Gennaio 2026 Le nomination agli Oscar 2026 sono arrivate e se ci sono tante buone notizie per I peccatori di Ryan Coogler, Wicked – Parte 2 stato completamente dimenticato. Il film con protagonista ben due Micheal B. Jordan (interpreta due gemelli) è diventato il film che ha ottenuto più candidature nella storia dell’Oscar (16), ed è presente in tutte le categorie più ambite, tra cui Miglior Film, Migliore Regista, Miglior Attore Protagonista e Non protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista. Le nomination agli Oscar 2026: Tra i film più nominati c’è anche Una Battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo Di Caprio con 13 nomination, mentre Sentimental Value, Frankenstein e Marty Supreme che hanno tutti ottenuto 9 nomination. Elle Fanning è stata nominata per il suo primo Oscar per il suo ruolo di non protagonista in Sentimental Value, mentre KPop Demon Hunters è stato nominato sia come Miglior Film D’Animazione che per la Miglior Canzone per Golden. Snobbati: Come già anticipato Wicked – Parte 2 è stato completamente snobbato dall’Academy, anche Ariana Grande data per certissima dai pronostici, ma sono assenti dalla lista anche Jesse Plemons per Bugonia, Paul Mescal per Hamnet – Nel nome del figlio e Chase Infiniti per Una battaglia dopo l’altra. Dove guardare i film nominati agli Oscar: Questo è un buon momento per recuperare al cinema molti film nominati agli Oscar, saranno nelle sale nelle prossime settimane: Marty Supreme (dal 22 Gennaio), Sentimental Value (dal 22 Gennaio), L’agente segreto (dal 29 Gennaio), Hamnet – Nel nome del figlio (dal 5 Febbraio); Una battaglia dopo l’altra è disponibile su HBO Max, Frankenstein, Train Dreams e KPop Demon Hunters sono su Netflix, F1 – Il film è disponibile su Apple Tv. Bugonia e I peccatori sono disponibili, invece, solo in streaming a pagamento. Tutte le nomination: Miglior film Una battaglia dopo l’altra I peccatori Hamnet – Nel nome del figlio Marty Supreme Frankenstein Sentimental Value Train Dreams Bugonia L’agente segreto F1 – Il film Miglior regia Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra Ryan Coogler – I peccatori Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio Josh Safdie – Marty Supreme Joachim Trier – Sentimental Value Miglior attore protagonista Timothée Chalamet – Marty Supreme Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra Michael B. Jordan – I peccatori Wagner Moura – L’agente segreto Ethan Hawke – Blue Moon Miglior attrice protagonista Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci Renate Reinsve – Sentimental Value Emma Stone – Bugonia Miglior attrice non protagonista Elle Fanning – Sentimental Value Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra Amy Madigan – Weapons Wnumi Mosaku – I peccatori Miglior attore non protagonista Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra Stellan Skarsgård – Sentimental Value Delroy Lindo – I peccatori Jacob Elordi – Frankenstein Miglior film internazionale Sentimental Value (Norvegia) Sirat (Spagna) L’agente segreto (Brasile) La voce di Hind Rajab (Tunisia) Un semplice incidente (Francia) Miglior film d’animazione Arco Elio KPop Demon Hunters La piccola Amélie Zootropolis 2 Migliori trucco e acconciature Frankenstein I peccatori The Smashing Machine Kokuho The Ugly Stepsister Miglior colonna sonora Bugonia Una battaglia dopo l’altra Frankenstein Hamnet – Nel nome del figlio I peccatori Miglior cortometraggio Butcher’s Stain A Friend of Dorothy The Singers Jane Austen’s Period Drama Two People Exchanging Saliva Miglior corto animato Butterfly Forever Green Retirement Plan The Girl Who Cried Pearls The Three Sisters Miglior sceneggiatura non originale Hamnet – Nel nome del figlio Una battaglia dopo l’altra Train Dreams Bugonia Frankenstein Miglior sceneggiatura originale Blue Moon Un semplice incidente Marty Supreme Sentimental Value I peccatori Miglior casting Una battaglia dopo l’altra Marty Supreme Hamnet – Nel nome del figlio L’agente segreto I peccatori Migliori costumi Frankenstein Avatar: Fuoco e cenere I peccatori Hamnet – Nel nome del figlio Marty Supreme Miglior fotografia Frankenstein Marty Supreme Una battaglia dopo l’altra I peccatori Train Dreams Miglior canzone “Golden” – KPop Demon Hunters “I Lied to You” – I peccatori “Dear Me” – Diane Warren: Relentless “Train Dreams” – Train Dreams “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi Miglior documentario The Alabama Solution Come See Me in the Good Light Cutting Through Rocks Mr. Nobody Against Putin The Perfect Neighbor: la vicina perfetta Miglior corto documentario All the Empty Rooms Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud Children No More: “Were and are Gone” The Devil Is Busy Perfectly a Strangeness Miglior montaggio F1 Marty Supreme Una battaglia dopo l’altra Sentimental Value I peccatori Miglior suono F1 Frankenstein Una battaglia dopo l’altra I peccatori Sirat Migliori effetti speciali Avatar: Fuoco e cenere F1 Jurassic World – La rinascita The Lost Bus I peccatori Miglior scenografia Frankenstein Hamnet – Nel nome del figlio Marty Supreme Una battaglia dopo l’altra I peccatori