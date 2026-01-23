GingerGeneration.it

Oscar 2026 – Tutte le nomination e gli esclusi

scritto da Laura Boni
Le nomination agli Oscar 2026 sono arrivate e se ci sono tante buone notizie per I peccatori di Ryan Coogler, Wicked – Parte 2 stato completamente dimenticato. Il film con protagonista ben due Micheal B. Jordan (interpreta due gemelli) è diventato il film che ha ottenuto più candidature nella storia dell’Oscar (16), ed è presente in tutte le categorie più ambite, tra cui Miglior Film, Migliore Regista, Miglior Attore Protagonista e Non protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista.

Le nomination agli Oscar 2026:

Tra i film più nominati c’è anche Una Battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo Di Caprio con 13 nomination, mentre Sentimental Value, Frankenstein e Marty Supreme che hanno tutti ottenuto 9 nomination. Elle Fanning è stata nominata per il suo primo Oscar per il suo ruolo di non protagonista in Sentimental Value, mentre KPop Demon Hunters è stato nominato sia come Miglior Film D’Animazione che per la Miglior Canzone per Golden.

Snobbati:

Come già anticipato Wicked – Parte 2 è stato completamente snobbato dall’Academy, anche Ariana Grande data per certissima dai pronostici, ma sono assenti dalla lista anche Jesse Plemons per Bugonia, Paul Mescal per Hamnet – Nel nome del figlio e Chase Infiniti per Una battaglia dopo l’altra.

Dove guardare i film nominati agli Oscar:

Questo è un buon momento per recuperare al cinema molti film nominati agli Oscar, saranno nelle sale nelle prossime settimane: Marty Supreme (dal 22 Gennaio), Sentimental Value (dal 22 Gennaio), L’agente segreto (dal 29 Gennaio), Hamnet – Nel nome del figlio (dal 5 Febbraio); Una battaglia dopo l’altra è disponibile su HBO Max, Frankenstein, Train Dreams e KPop Demon Hunters sono su Netflix, F1 – Il film è disponibile su Apple Tv. Bugonia e I peccatori sono disponibili, invece, solo in streaming a pagamento.

Tutte le nomination:

Miglior film
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Frankenstein
Sentimental Value
Train Dreams
Bugonia
L’agente segreto
F1 – Il film

Miglior regia
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler – I peccatori
Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value

Miglior attore protagonista
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
Michael B. Jordan – I peccatori
Wagner Moura – L’agente segreto
Ethan Hawke – Blue Moon

Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia

Miglior attrice non protagonista
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Amy Madigan – Weapons
Wnumi Mosaku – I peccatori

Miglior attore non protagonista
Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Delroy Lindo – I peccatori
Jacob Elordi – Frankenstein

Miglior film internazionale
Sentimental Value (Norvegia)
Sirat (Spagna)
L’agente segreto (Brasile)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Un semplice incidente (Francia)

Miglior film d’animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2

Migliori trucco e acconciature
Frankenstein
I peccatori
The Smashing Machine
Kokuho
The Ugly Stepsister

Miglior colonna sonora
Bugonia
Una battaglia dopo l’altra
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
I peccatori

Miglior cortometraggio
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Two People Exchanging Saliva

Miglior corto animato
Butterfly
Forever Green
Retirement Plan
The Girl Who Cried Pearls
The Three Sisters

Miglior sceneggiatura non originale
Hamnet – Nel nome del figlio
Una battaglia dopo l’altra
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein

Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
I peccatori

Miglior casting
Una battaglia dopo l’altra
Marty Supreme
Hamnet – Nel nome del figlio
L’agente segreto
I peccatori

Migliori costumi
Frankenstein
Avatar: Fuoco e cenere
I peccatori
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme

Miglior fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Train Dreams

Miglior canzone
“Golden” – KPop Demon Hunters
“I Lied to You” – I peccatori
“Dear Me” – Diane Warren: Relentless
“Train Dreams” – Train Dreams
“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi

Miglior documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor: la vicina perfetta

Miglior corto documentario
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: “Were and are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness

Miglior montaggio
F1
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sentimental Value
I peccatori

Miglior suono
F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Sirat

Migliori effetti speciali
Avatar: Fuoco e cenere
F1
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
I peccatori

Miglior scenografia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori

Laura Boni

Giornalista, appassionata di film e serie tv, fashion e beauty addicted, ma soprattutto un'inguaribile sognatrice