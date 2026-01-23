Oscar 2026 – Tutte le nomination e gli esclusi

Le nomination agli Oscar 2026 sono arrivate e se ci sono tante buone notizie per I peccatori di Ryan Coogler, Wicked – Parte 2 stato completamente dimenticato. Il film con protagonista ben due Micheal B. Jordan (interpreta due gemelli) è diventato il film che ha ottenuto più candidature nella storia dell’Oscar (16), ed è presente in tutte le categorie più ambite, tra cui Miglior Film, Migliore Regista, Miglior Attore Protagonista e Non protagonista, Miglior Attrice Non Protagonista.

Le nomination agli Oscar 2026:

Tra i film più nominati c’è anche Una Battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo Di Caprio con 13 nomination, mentre Sentimental Value, Frankenstein e Marty Supreme che hanno tutti ottenuto 9 nomination. Elle Fanning è stata nominata per il suo primo Oscar per il suo ruolo di non protagonista in Sentimental Value, mentre KPop Demon Hunters è stato nominato sia come Miglior Film D’Animazione che per la Miglior Canzone per Golden.

Snobbati:

Come già anticipato Wicked – Parte 2 è stato completamente snobbato dall’Academy, anche Ariana Grande data per certissima dai pronostici, ma sono assenti dalla lista anche Jesse Plemons per Bugonia, Paul Mescal per Hamnet – Nel nome del figlio e Chase Infiniti per Una battaglia dopo l’altra.

Dove guardare i film nominati agli Oscar:

Questo è un buon momento per recuperare al cinema molti film nominati agli Oscar, saranno nelle sale nelle prossime settimane: Marty Supreme (dal 22 Gennaio), Sentimental Value (dal 22 Gennaio), L’agente segreto (dal 29 Gennaio), Hamnet – Nel nome del figlio (dal 5 Febbraio); Una battaglia dopo l’altra è disponibile su HBO Max, Frankenstein, Train Dreams e KPop Demon Hunters sono su Netflix, F1 – Il film è disponibile su Apple Tv. Bugonia e I peccatori sono disponibili, invece, solo in streaming a pagamento.

Tutte le nomination:

Miglior film

Una battaglia dopo l’altra

I peccatori

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Frankenstein

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

L’agente segreto

F1 – Il film

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler – I peccatori

Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra

Michael B. Jordan – I peccatori

Wagner Moura – L’agente segreto

Ethan Hawke – Blue Moon

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio

Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore

Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Amy Madigan – Weapons

Wnumi Mosaku – I peccatori

Miglior attore non protagonista

Benicio Del Toro – Una battaglia dopo l’altra

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Delroy Lindo – I peccatori

Jacob Elordi – Frankenstein

Miglior film internazionale

Sentimental Value (Norvegia)

Sirat (Spagna)

L’agente segreto (Brasile)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Un semplice incidente (Francia)

Miglior film d’animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Migliori trucco e acconciature

Frankenstein

I peccatori

The Smashing Machine

Kokuho

The Ugly Stepsister

Miglior colonna sonora

Bugonia

Una battaglia dopo l’altra

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

I peccatori

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Miglior corto animato

Butterfly

Forever Green

Retirement Plan

The Girl Who Cried Pearls

The Three Sisters

Miglior sceneggiatura non originale

Hamnet – Nel nome del figlio

Una battaglia dopo l’altra

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Miglior sceneggiatura originale

Blue Moon

Un semplice incidente

Marty Supreme

Sentimental Value

I peccatori

Miglior casting

Una battaglia dopo l’altra

Marty Supreme

Hamnet – Nel nome del figlio

L’agente segreto

I peccatori

Migliori costumi

Frankenstein

Avatar: Fuoco e cenere

I peccatori

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Miglior fotografia

Frankenstein

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

I peccatori

Train Dreams

Miglior canzone

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied to You” – I peccatori

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Train Dreams” – Train Dreams

“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi

Miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor: la vicina perfetta

Miglior corto documentario

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior montaggio

F1

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sentimental Value

I peccatori

Miglior suono

F1

Frankenstein

Una battaglia dopo l’altra

I peccatori

Sirat

Migliori effetti speciali

Avatar: Fuoco e cenere

F1

Jurassic World – La rinascita

The Lost Bus

I peccatori

Miglior scenografia

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

I peccatori