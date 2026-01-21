Aperture è il primo singolo estratto dal quarto album di Harry Styles

Cover ufficiale Kiss All The Time. Disco, Occasionally., di @harrystyles. Courtesy of: ON – Out Now & Colombia Records/Sony Music.

Harry Styles è ufficialmente tornato e il fandom è in delirio! Dopo quasi quattro anni di attesa infinita, l’artista ha finalmente sganciato Aperture, il primo singolo che ci proietta dritti dritti verso il suo quarto album, Kiss All The Time. Disco, Occasionally..

Tutto è iniziato col botto il 17 gennaio, quando sul sito webelongtogether.co è apparso un orologio misterioso con la scritta Kiss and Disco che ha fatto impazzire Twitter e TikTok in tempo zero. Due giorni dopo è scattata la caccia al tesoro: mandando delle emoji al numero ufficiale dell’HSHQ, si riceveva come risposta uno spoiler del testo. Il 20 gennaio, poi, il colpo finale: l’immagine sul sito è cambiata e, non appena le lancette dell’orologio si sono allineate sulla parola Disco, Harry ha annunciato la canzone sui social. Siamo ufficialmente nella sua nuova era e noi non siamo pronti!

Qui il Listening Party con la canzone

Anteprima testo Aperture Harry Styles

Here we go again

It’s all waiting there

Let the light in

Add tomato to grocery list

(In aggiornamento)

Traduzione

Eccoci di nuovo

È tutto lì ad aspettare

Lascia entrare la luce

Aggiungi il pomodoro alla lista della spesa

(In aggiornamento)

Cosa ne pensate di Aperture di Harry Styles?