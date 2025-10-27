I BTS stanno per tornare: tutto ciò che c’è da sapere

I BTS sono ufficialmente tornati e i ragazzi hanno già spoilerato un sacco di cose sul loro ritorno di gruppo, ora che hanno finito l’obbligo di leva.

Se vi siete persi un po’ di drama, la band era in una specie di pausa da dicembre 2022. Jin era stato il primo a partire per il servizio militare obbligatorio, seguito subito da J-Hope e poi da tutti gli altri, fino a dicembre 2023.

Piano piano, dopo più di due anni, i membri dei BTS hanno finito il periodo di addestramento, lasciando i fan in attesa del ritorno del gruppo. Quando Suga è stato l’ultimo a finire il 21 giugno 2025, finalmente, abbiamo avuto le risposte: ci aspetta a breve un comeback con nuova musica e un nuovo tour. E la bomba è che quest’ultimo sarà il loro più grande di sempre!

Il 1° luglio 2025, durante una live super seguita su Weverse, tutti e sette hanno annunciato insieme il loro primo album e i prossimi concerti dopo aver concluso la leva.

Quella diretta è stata la prima volta che apparivano insieme da due anni e mezzo. E i numeri hanno parlato chiaro: secondo i dati di HYBE, con il loro annuncio, i sette ragazzi hanno realizzato più di 7,3 milioni di visualizzazioni totali in tempo reale.

Quando esce il nuovo album dei BTS?

Non c’è ancora una data precisa, ma la formazione ha confermato che l’ album post-militare uscirà nella primavera del 2026.

Già a giugno 2025, il quotidiano Korea Herald aveva detto che il ritorno sarebbe avvenuto marzo dell’anno prossimo, una cosa confermata da una fonte di HYBE e dalla multinazionale di mass media Bloomberg, anche se il programma completo era ancora “da definire”.

Durante la diretta in cui hanno annunciato l’album, hanno rivelato che il gruppo sarebbe volato negli Stati Uniti a partire da luglio 2025 per mettersi sotto con la nuova musica.

Quando inizia il tour dei BTS nel 2026?

Oltre al nuovo progetto discografico, Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga e V hanno anche annunciato un tour mondiale pazzesco, previsto per il prossimo anno. I ragazzi hanno detto: “Stiamo pianificando un tour mondiale che parte insieme al nuovo album. Verremo a trovare i fan ovunque, speriamo siate carichi come noi!”

Questo nuovo ciclo di concerti (che non ha ancora un nome) sarà il primo da Permission to Dance on Stage del 2022, che aveva toccato Seoul, Los Angeles e Las Vegas, e il concerto gratuito a Busan, Yet to Come in Busan, del 15 ottobre 2022.

Secondo un report di Bloomberg del 26 ottobre 2025, il prossimo tour del 2026 sarà il più grande che abbiano mai fatto! A quanto pare i sette si stanno organizzando per 65 date, con oltre 30 solo in Nord America.

Occhio, però: prendete le stime su grandezza e date con le pinze. BigHit Music ha subito detto che: “I dettagli sulle date e sulla portata del nuovo tour mondiale dei BTS non sono ancora confermati. Le date [nel report di Bloomberg] non sono le ultime su cui stiamo discutendo“. Quindi, non resta che rimanere sintonizzati per gli aggiornamenti ufficiali!