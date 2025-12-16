Chi sono i vincitori di Sanremo Giovani 2025

Credits: Instagram @_nicolofilippucci_

Il sipario sulla finale di Sanremo Giovani 2025 è ormai calato, aprendo le porte del prossimo Festival ai due artisti che domenica 14 dicembre hanno saputo interpretare con maggiore autenticità e presa le sfumature della musica contemporanea italiana. Angelica Bove e Nicolò Filippucci non sono semplici vincitori, ma i simboli di una generazione che non teme di affrontare il dolore e la malinconia con consapevolezza, profondità e preparazione.

Chi è Angelica Bove

Voce di una fragilità consapevole, la romana Angelica, classe 2003, ha conquistato un posto tra i vincitori di Sanremo Giovani con il suo brano Mattone, un pezzo che nel titolo stesso racchiude la sua filosofia artistica. Forte di un percorso che l’ha già vista protagonista sul palco di X Factor, Angelica incarna una sensibilità viscerale, una scrittura che nasce da un’urgenza emotiva e che trasforma il peso delle esperienze difficili, come lutti significativi, in forza costruttiva.

La sua vocalità, misurata ma mai fredda, evita le sovrastrutture, privilegiando la verità del racconto. È un’artista che, con coerenza e rigore, ha saputo guadagnarsi l’attenzione, dimostrando che la profondità può viaggiare benissimo sulle onde della musica pop.

Chi è Nicolò Filippucci

Dall’Umbria, precisamente Perugia, arriva Nicolò, giovanissimo cantautore classe 2006. Il suo trionfo è arrivato con la canzone Laguna, un titolo evocativo per un artista che, nonostante la giovane età, vanta già un solido background musicale. Dopo aver iniziato a suonare la chitarra a sette anni e aver cantato nel coro di voci bianche del Conservatorio Morlacchi, oltre che in numerosi spettacoli e in concorsi musicali, Nicolò ha messo alla prova il suo talento anche grazie all’esperienza maturata nella scuola di Amici 24.

La sua proposta musicale si distingue per un approccio che lavora per sottrazione, dando un peso narrativo al silenzio e alla pausa. Con una cifra stilistica che fonde la tradizione cantautorale italiana con sonorità internazionali, Nicolò ha portato a casa un successo che lo incorona tra gli artisti emergenti del panorama digitale.

Insieme ai vincitori di Area Sanremo 2025, Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma, Angelica e Nicolò comporranno il quartetto che rappresenterà la nuova avanguardia musicale sul palco dell’Ariston nel 2026. Durante la serata abbiamo scoperto anche i titoli delle canzoni del Festival.

