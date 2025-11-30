Sanremo 2026: annunciati gli artisti del prossimo Festival

Sono stati ufficializzati i nomi dei Big che comporranno il cast della prossima edizione del Festival della Canzone italiana (Sanremo 2026). La selezione, curata dal direttore artistico Carlo Conti, cerca di bilanciare le figure storiche con le voci emergenti che dominano le piattaforme di streaming e i canali più attenti al pop contemporaneo.

Sono presenti nomi noti al grande pubblico, come Patty Pravo e J-Ax, che portano in gara la loro esperienza, affiancati da cantautori e interpreti come Malika Ayane, Tommaso Paradiso e Levante.

Un’attenzione particolare è stata data alla scena più attuale. Il Festival ospiterà infatti esponenti della musica urban e rap, tra cui Luchè, Nayt e Tredici Pietro, intercettando così i gusti di una parte del pubblico più giovane e i suoni che attualmente definiscono le classifiche.

Non mancano poi artisti che gravitano intorno all’orbita indie e alternative, come Chiello, Fulminacci, e la band punk Bambole di Pezza, elementi che arricchiscono la proposta con sonorità meno convenzionali.

Tra i Big di Sanremo 2026, da notare anche la presenza di collaborazioni, come quella annunciata tra Fedez e Marco Masini che intendono catalizzare l’attenzione e creare momenti iconici sul palco.

LDA e Aka7even rappresentano il volto del pop melodico giovanile, con radici nei talent show e un suono che mescola R&B e sensibilità moderna. Leo Gassmann si distingue come cantautore pop-rock, portando in gara testi riflessivi e un’interpretazione energica.

Infine, Elettra Lamborghini aggiunge un tocco di pop dance internazionale, con un genere reggaeton pensato per l’intrattenimento e il ritmo estivo. Insieme, coprono l’ampia gamma che va dal cantautorato al ballo.

In sintesi, la lista degli artisti principali intende proporre uno spaccato diversificato del panorama musicale italiano. La varietà stilistica promette di rendere la competizione un momento di confronto tra diverse scuole e tendenze musicali.

