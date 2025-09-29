The Girlfriend: il thriller psicologico che vi farà dubitare di tutti

Non iniziate questa serie se avete in programma di dormire otto ore di fila: semplicemente, non ci riuscirete. The Girlfriend è il classico titolo che “ti incolla allo schermo” fino a notte fonda. In una sola serata vi ritroverete a divorare episodi uno dopo l’altro, trascinati da tensione, colpi di scena e da due protagoniste femminili che vi terranno con il fiato sospeso. Una di loro è Olivia Cooke, la magnetica interprete di House of the Dragon, che qui conferma di avere un talento particolare per i ruoli ambigui, affascinanti e pericolosi. Da Vedere su Prime Video.

The Girlfriend: suocera vs nuora: un duello all’ultimo sguardo

Il cuore della storia è il rapporto, da sempre delicatissimo, tra suocera e nuora. Ma in questo caso la tensione esplode fin dal primo incontro. Laura ha costruito una vita perfetta: è una donna di successo, ha una carriera al top, un marito innamorato e un figlio che rappresenta il suo orgoglio più grande. Ma tutto inizia a incrinarsi quando Daniel, il figlio tanto amato, porta a casa la nuova fidanzata Cherry.

Per tutti, Cherry è radiosa, elegante, quasi una ventata d’aria fresca nella vita della famiglia. Per Laura, invece, è tutt’altro: un’estranea sospetta, con un sorriso troppo impeccabile e un gloss fin troppo studiato per sembrare naturale. Dove gli altri vedono dolcezza e fascino, lei intravede calcolo e secondi fini. Ed è qui che Laura si trasforma: da madre premurosa diventa una sorta di investigatrice in tacchi a spillo, convinta che Cherry stia nascondendo qualcosa di oscuro. La domanda che aleggia episodio dopo episodio è: Laura sta davvero proteggendo suo figlio… o è vittima della propria paranoia?

Due versioni della stessa storia

Uno degli elementi più intriganti della serie è la scelta narrativa: la storia si divide in due prospettive, alternando il punto di vista di Laura e quello di Cherry. Ogni episodio ribalta ciò che pensavate di aver capito: chi sembra vittima può rivelarsi carnefice, chi appare sincero potrebbe avere un segreto da nascondere. È un continuo gioco di specchi che obbliga lo spettatore a cambiare idea, a patteggiare prima con una e subito dopo con l’altra.

Questa doppia lente di narrazione non solo aumenta la tensione, ma rende la visione un’esperienza quasi interattiva. Ci si ritrova a discutere con chi guarda insieme a noi: “Ha ragione Laura” oppure “No, Cherry è innocente”. E intanto, episodio dopo episodio, cresce il dubbio che in questa storia la verità assoluta non esista.

Famiglia, manipolazione e potere

Sotto la superficie da thriller psicologico, The Girlfriend esplora alcuni temi universali e disturbanti. C’è il legame viscerale, a volte malsano, tra madre e figlio; la dinamica tossica di una famiglia che sembra perfetta solo in apparenza; la manipolazione che può insinuarsi nelle relazioni più intime. Ma c’è anche l’ambizione, il desiderio di potere e la paura di perdere ciò che si ha di più caro.

Il tutto avviene in una cornice affascinante: Londra, con i suoi quartieri eleganti e i panorami urbani, diventa quasi un personaggio della serie, capace di accentuare il senso di lusso e freddezza che aleggia intorno ai protagonisti.

Tratta dal romanzo omonimo del 2017, la serie vanta un cast di altissimo livello. Olivia Cooke, con i suoi nuovi capelli color ciliegia (non a caso, lo stesso nome del suo personaggio), incarna alla perfezione una figura tanto seducente quanto minacciosa. Al suo fianco, Robin Wright non solo interpreta Laura, la madre sospettosa e implacabile, ma firma anche la regia di tre episodi, aggiungendo sfumature e intensità a un racconto già ricco di tensione.

Perché guardare The Girlfriend?

Con atmosfere raffinatissime, un ritmo narrativo serrato e un intreccio che non lascia respiro, The Girlfriend è la serie perfetta per chi ama i thriller psicologici che giocano con la mente dello spettatore. È breve, intensa e costruita per essere divorata in un weekend. Ma attenzione: una volta premuto play, difficilmente riuscirete a fermarvi.

Se siete alla ricerca di un titolo capace di farvi dubitare di tutti, correte su Prime Video a guardare La fidanzata. Ma ricordatevi: tra moglie e marito, forse, è davvero meglio non metterci il dito.

Potrebbe interessarvi anche: