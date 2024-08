Sabrina Carpenter canta del triangolo amoroso con Shawn Mendes e Camila Cabello?

“I know I’ve been known to share” (sono famosa per condividere) dice Sabrina Carpenter in una canzone. Pare che dopo l’ormai celeberrimo triangolo amoroso di Drivers licence la cantante ci sia cascata di nuovo; molti fan sono convinti che diverse canzoni del suo nuovo disco Short n’ Sweet siano ispirate al triangolo amoroso in cui si è ritrovata con Shawn Mendes e Camilla Cabello ad inizio 2023, tra cui anche il nuovo singolo Taste, che come protagonista nel video Jenna Ortega, pare proprio nei panni di Camila.

La timeline del triangolo amoroso:

Per parlare di questo presunto triangolo dobbiamo tornare indietro al 2023: dopo la fine della lunga relazione tra i cantanti di Señorita, infatti, Shawn e Sabrina Carpenter sono stati avvistati insieme in diverse occasioni e sono iniziate le voci di una presunta relazione tra i due.

Shawn Mendes and Sabrina Carpenter spotted out together. pic.twitter.com/W4Vl03xIhr — Pop Base (@PopBase) February 27, 2023

Ad Aprile 2023, però, completamente a sorpresa, Shawn e Camila vengono avvistati baciarsi al Coachella e danno una seconda chance alla loro relazione (andando anche all’Eras Tour insieme), che però, finisce di nuovo dopo poche settimane.

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted kissing at Coachella. pic.twitter.com/QK5r9I1VsK — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

Quando a Shawn Mendes è stato chiesto del flirt con Sabrina lui ha risposto che erano “solo amici”.

Le canzoni di Sabrina Carpenter:

Quelle contenute in Short n’ Sweet non sembrano essere le prime canzoni in cui i fan hanno intercettato dei riferimenti a questa situazione, pare anche che la canzone Opposite, contenuta nella deluxe edition di Emails i can’t send, e del singolo di Natale di Sabrina, Fruitcake, parlino del triangolo amoroso. Anche la canzone di Camila Cabello, June Gloom, ha un verso che pare si riferisca al fatto che Shawn abbia preferito lei alla collega.

Nel nuovo disco di Sabrina Carpenter ci sono diverse canzoni il cui testo sembra riferirsi alla relazione con il collega e la sua ex; le due più dirette sembrano essere Taste e Coincidence. Nel nuovo singolo la cantante parla con la ragazza con cui è tornato insieme all’ultimo uomo con cui lei è uscita dicendole che adesso hanno solo un grado di separazione e che sicuramente la sua presenza nella loro relazione sarà ingombrante; infatti dice:

I heard you’re back together and if that’s true You’ll just have to taste me when he’s kissin’ you If you want forever, I bet you do Just know you’ll taste me too. /Ho sentito che siete tornati insieme e se è vero, sentirai il mio sapore quando lo bacerai. Sono certa che vuoi che sia per sempre, allora sappi che sentirai anche il mio sapore.

Nel video di Taste, Sabrina e Jenna Ortega “litigano” in stile La Morte Ti Fa Bella, per un ragazzo, e l’attrice di Mercoledì sembra proprio rappresentare Camila.

In Coincidence, invece, Sabrina si rivolge direttamente al suo ex, chiedendoli se è una coincidenza che sia tornato proprio con la sua ex che aveva detto di aver superato:

What a surprise, your phone just died/ Your car drove itself from L.A. to her thighs / Palm Springs looks nice, but who’s playin’ sides? / Damn it, she looks kinda like the girl you outgrew/ Least that’s what you said (That’s what you said). Ma che sorpresa, hai il cellulare scarico/ La tua macchina si è guidata da sola da L.A. alle sue cosce/ Palm Springs sembra bella, ma chi sta giocando a fare la parte della squadra? Dannazione, assomiglia un po’ alla ragazza da cui ti sei allontanato/ Almeno questo è quello che hai detto (Questo è quello che hai detto)

Palm Springs è un chiaro riferimento a ciò che è accaduto al Coachella, visto che il festival si svolge nel deserto della California del sud, nei pressi della cittadina.

Anche nel brano Sharpest Tool parla di un ragazzo che è tornato nelle braccia della sua ex, ma Sabrina è confusa perché pensava che loro due facessero sul serio; è possibile che si riferisca al fatto che Shawn ha detto che erano “solo amici”.

If that was casual, then I’m an idiot/ I’m lookin’ for an answer in between the lines/ Lyin’ to yourself if you think we’rе fine/ You’re confused and I’m upsеt. Se non era una , allora sono un’idiota/ Sto cercando una risposta tra le righe/ Menti a te stesso se pensi che stiamo bene/ Sei confuso e io sono arrabbiata.

