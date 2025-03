Dove Cameron in radio da venerdì 7 marzo con il singolo Too Much

Sarà in radio da venerdì 7 marzo Too Much, il nuovo esplosivo singolo di Dove Cameron, cantautrice multiplatino e attrice vincitrice di un Emmy, già disponibile in digitale (QUI).

Il brano è una celebrazione senza compromessi del valore di sé stessi e dell’individualità, trasformando la classica critica di essere “troppo” in un’audace dichiarazione di potere. Un mantra per chiunque sia mai stato definito “too much”.

Testo Too Much

i can see

you’re working really hard

out of breath

but you’re still at the start

honey please

you’re breaking your own heart

shooting for the stars

shooting in the dark

i ee i

i should have seen the signs

you could never

look me in the eye

i ee i

i put you in the sky

oh, it’s so like you

to put me down down down

if you say i’m too much

baby go find less

if you can’t keep up

stay below i guess

if i’m such a big deal

maybe you’re too little

ooh ooh it’s tough

i’m too too much for you babe

baby i ain’t under pressure

gather up return to sender

doing too much, puffin up your chest

where you going in that little red dress?

who you doing all that

work for ?

ahhhh

don’t you wanna keep things private?

you’re so pretty when so quiet

can’t you do it how i like, like it ?

say less! do less!

i ee i

i should have seen the signs

you could never

look me in the eye

i ee i

i put you in the sky

oh, it’s so like you

to put me down down down

if you say i’m too much

baby go find less

if you can’t keep up

stay below i guess

if i’m such a big deal

maybe you’re too little

ooh ooh it’s tough

i’m too too much for you babe

baby i ain’t under pressure

gather up return to sender

i can see

why you held on so hard

not your fault

that it wasn’t in the cards

honey, please

i’m sending warm regards

and a box of your things in a black car

Traduzione

posso vedere

che stai lavorando duramente

senza fiato

ma sei ancora all’inizio

tesoro per favore

ti stai spezzando il cuore

puntando alle stelle

puntando nel buio

i ee i

avrei dovuto vedere i segnali

non potresti mai

guardarmi negli occhi

i ee i

ti ho messo in cielo

oh, è proprio da te

buttarmi giù giù giù

se dici che sono troppo

tesoro vai a cercare di meno

se non riesci a tenere il passo

resti sotto immagino

se sono così importante

forse sei troppo piccolo

ooh ooh è dura

sono troppo troppo per te tesoro

tesoro non sono sotto pressione

raccogli ritorno al mittente

fai troppo, gonfia il petto

dove vai con quel vestitino rosso?

per chi stai facendo tutto quel

lavoro?

ahhhh

non vuoi tenere le cose private? sei così carino quando sei così silenzioso

non riesci a farlo come piace a me, come piace a me?

parla di meno! fai di meno!

i ee i

avrei dovuto vedere i segnali

non potresti mai

guardarmi negli occhi

i ee i

ti ho messo in cielo

oh, è proprio da te

buttarmi giù giù giù

se dici che sono troppo

tesoro vai a cercare di meno

se non riesci a tenere il passo

resta sotto immagino

se sono così importante

forse sei troppo piccolo

ooh ooh è dura

sono troppo troppo per te tesoro

tesoro non sono sotto pressione

raccogli ritorno al mittente

posso vedere

perché ti sei aggrappata così tanto

non è colpa tua

che non era nelle carte

tesoro, per favore

ti mando cordiali saluti

e una scatola delle tue cose in una macchina nera

Significato

Dove Cameron, parlando di Too Much, afferma: “Ho scritto questa canzone basandomi sulla mia esperienza, un’intera vita in cui mi sono sentita ‘too much’ ovunque andassi. L’ho scritta anche per chiunque si sia mai sentito dire di farsi più piccolo o di spegnere la propria luce per il conforto degli altri. Per me è diventato un mantra: non devo mai rimpicciolirmi per adattarmi alle aspettative altrui, e chiunque mi chieda di farlo non è qualcuno che vuole davvero il meglio per me, come invece io lo voglio per loro. Too Much parla davvero di rivendicare il proprio potere e la propria interezza, e di imparare a non abbandonare parti di sé per nessuno, indipendentemente dal tipo di relazione. Se ti è mai stato detto che sei ‘too much’, in realtà ciò che stavano cercando di dire è che non sono in grado di contenere la tua immensità. E quello è un posto in cui nessuno di noi ha bisogno di stare. Sii immenso. Senza darti limiti”.