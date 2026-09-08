ADÉLA: la sua hit Ain’t In La è dedicata a chi non ha successo

Ain’t in LA di Adéla è diventata una delle hit mondiali del momento ed è accompagnata da un videoclip diretto da Fred Gervais, girato nella città natale dell’artista: Bratislava. Se te lo stai chiedendo il brano arriverà per la prima volta anche nelle radio italiane, da venerdì 18 settembre.

Ain’t In LA la vede rifletteresulla sua ascesa travolgente con gratitudine per le opportunità che le si sono presentate da quando ha lasciato la Slovacchia alla ricerca del successo nel mondo del pop.

L’ispirazione le è venuta dopo una visita alla sua vecchia casa, dove si è imbattuta in alcune foto di sua madre a 18 anni che posava davanti a una parete tappezzata di immagini appartenenti alla cultura pop. “Mio nonno aveva contrabbandato quei poster dalla Germania e mi ha fatto pensare: ‘Ci sono così tante ragazze bellissime con dei sogni che non riusciranno mai a realizzare i propri desideri, proprio come mia madre’ . Ho scritto questa canzone per lei e per gli altri miliardi di ragazze che probabilmente sono più fighe di me'”.

Il video ufficiale

Testo Ain’t in LA

Uh, back it up, subwoofers in the trunk, and the

Uh, gemstones in the teeth going dumb, and the

Uh, light the cigarette with the propane

Uh, Honda Civic doin’ donuts in the rain

Uh, back it up, subwoofers in the trunk, and the

Uh, gemstones in the teeth going dumb, and the

Uh, light the cigarette with the propane

Uh, Honda Civic doin’ donuts in the rain

She shares a room with her younger brother

Clothes secondhand from her best friend’s mother

Cut ‘em all up, yeah, she got her own style

Madonna on the wall next to Destiny’s Child

And she’s all that

‘Cause she knows she’s beautiful, uh

And she’s taught that

Her dreams don’t live at home

Maybe tonight, we don’t gotta run away

It’s all a lie, the baddest bitches ain’t in L.A.​

Enjoy the ride, I know that you might wanna escape

It’s all a lie, the baddest bitches ain’t in L.A.​

Uh, back it up, subwoofers in the trunk, and the

Uh, gemstones in the teeth going dumb, and the

Uh, light the cigarette with the propane

Uh, Honda Civic doin’ donuts in the rain

All of the girls in them unknown cities

You’re so unique and your face so pretty

Don’t look like anyone, you’re not just anyone

I’d rather be a nobody than to be like everyone

And you’re all that

‘Cause you know you’re beautiful, uh

And you’re taught that

Your dreams don’t live at home

Maybe tonight, we don’t gotta run away

It’s all a lie, the baddest bitches ain’t in L.A.​

Enjoy the ride, I know that you might wanna escape

It’s all a lie, the baddest bitches ain’t in L.A.​

Uh, back it up, subwoofers in the trunk, and the

Uh, gemstones in the teeth going dumb, and the

Uh, light the cigarette with the propane

Uh, Honda Civic doin’ donuts in the rain

Maybe tonight, we don’t gotta run away (No)

It’s all a lie, the baddest bitches ain’t in L.A.‎

(fonte Genius.com)

Traduzione

Uh, fai retromarcia, subwoofer nel bagagliaio, e il

Uh, gemme nei denti che impazziscono, e il

Uh, accendi la sigaretta con il propano

Uh, Honda Civic che fa le derapate sotto la pioggia

Uh, fai retromarcia, subwoofer nel bagagliaio, e il

Uh, gemme nei denti che impazziscono, e il

Uh, accendi la sigaretta con il propano

Uh, Honda Civic che fa le derapate sotto la pioggia

Condivide la stanza con il fratello minore

Vestiti di seconda mano della madre della sua migliore amica

Li taglia tutti, sì, ha il suo stile

Madonna sul muro accanto alle Destiny’s Child

Ed è tutto questo

Perché sa di essere bella, uh

E le è stato insegnato che

I suoi sogni non vivono a casa

Forse stasera non dobbiamo scappare

È tutta una bugia, le ragazze più toste non sono dentro L.A.

Goditi il ​​viaggio, so che potresti voler scappare

È tutta una bugia, le ragazze più toste non sono a L.A.

Uh, fai retromarcia, subwoofer nel bagagliaio, e il

Uh, gemme sui denti che impazziscono, e il

Uh, accendi la sigaretta con il propano

Uh, Honda Civic che fa i donut sotto la pioggia

Tutte le ragazze in quelle città sconosciute

Sei così unica e il tuo viso così bello

Non assomigli a nessuno, non sei una persona qualunque

Preferirei essere una nessuno piuttosto che essere come tutti gli altri

E tu sei tutto questo

Perché sai di essere bellissima, uh

E ti è stato insegnato che

I tuoi sogni non vivono a casa

Forse stasera non dobbiamo scappare

È tutta una bugia, le ragazze più toste non sono a L.A.

Goditi il ​​viaggio, so che potresti voler scappare

È tutta una bugia bugia, le ragazze più toste non sono a Los Angeles.

Uh, indietro, subwoofer nel bagagliaio, e

Uh, pietre preziose sui denti che fanno impazzire, e

Uh, accendi la sigaretta con il propano

Uh, una Honda Civic che fa testacoda sotto la pioggia

Forse stasera non dobbiamo scappare (No)

È tutta una bugia, le ragazze più toste non sono a Los Angeles

Chi è Adéla

Adéla Jergová (born November 27, 2003) è una ballerina, cantante e cantautrice slovacca. Trasferitasi a Los Angeles, da sconosciuta ha raggiunto il mainstream e ha attirato l’attenzione persino dell’attrice Premio Oscar Nicole Kidman, che ha deciso di inaugurare il suo profilo TikTok proprio utilizzano la hit dell’artista, Ain’t in LA e dichiarandosi sua fan.

Prima, prodotto da Dylan Brady e Blake Slatkin, è il suo primo album, uscito assieme al nuovo singolo dedicato proprio all’attrice. Nicole Kidman, diretto da Hannah Lux Davis, ha un videoclip ricco di riferimenti ad alcuni dei ruoli più iconici in film come Eyes Wide Shut e Moulin Rouge.

La cantante ventiduenne ha affermato il proposito che caratterizza la sua musica, una promessa che mantiene effettivamente con il significato di Ain’t in La: “Voglio creare un mondo in cui ci si possa identificare a livello umano. Voglio parlare di cose che forse mettono a disagio. È così che sono anche come persona: sono molto schietta e, in un certo senso, un po’ distaccata. I sentimenti, sia positivi che negativi, hanno lo stesso peso per me”.