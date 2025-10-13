Demi Lovato – Fast (video, testo e traduzione)

Fast di Demi Lovato è una delle tracce dell’album It’s not that deep ed è pubblicata venerdì 1° agosto 2025. L’album, in uscita il 24 ottobre, è disponibile per il preorder in esclusiva sullo shop Universal nei formati fisici Vinile e CD.

Fast è un brano pop elettronico, il primo brano dance pubblicato da Demi dopo anni, e prepara il terreno al singolo successivo, Here all night. Fondendo la sua spensieratezza all’energia da discoteca, la canzone è in netto contrasto con i suoi precedenti lavori, incentrati sugli aspetti più vulnerabili dell’artista.

Testo Fast Demi Lovato

[Verse 1]

I’m not so sure I’ve ever felt like this before

I can’t deny, it feels so right

I must confess, already got me so obsessed

Is that alright? Is that alright?

[Pre-Chorus]

‘Cause baby, honestly

I just wanna feel your hands all over me (Over and over)

Right where they wanna be

Even if it’s only for tonight

[Chorus]

I wanna go

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you are

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhere, anywhere you are

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you arе

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhеre, anywhere you are

[Verse 2]

May I suggest we go somewhere a little less

Full of eyes? Don’t be shy

[Pre-Chorus]

‘Cause baby, honestly

I just wanna feel your hands all over me (Over and over)

Right where they wanna be

Even if it’s only for tonight

[Interlude]

I wanna go fast, go fast

Go fast, go fast, go fa—

[Chorus]

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you are

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhere, anywhere you are

I wanna go fast, I wanna go hard

I wanna go anywhere, anywhere you are (Ooh)

No matter how close, no matter how far

I wanna go anywhere, anywhere you are

[Outro]

I wanna go fast, real fast

Traduzione Fast Demi Lovato

[Strofa 1]

Non sono così sicuro di essermi mai sentito così prima

Non posso negarlo, mi sento così bene

Devo confessare che mi ha già ossessionato

Va bene? Va bene?

[Pre-ritornello]

Perché tesoro, onestamente

Voglio solo sentire le tue mani dappertutto su di me (Ancora e ancora)

Proprio dove vogliono essere

Anche se è solo per stasera

[Ritornello]

Voglio andare

Voglio andare veloce, voglio andare forte

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia

Non importa quanto vicino, non importa quanto lontano

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia

Voglio andare veloce, voglio andare forte

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia

Non importa quanto vicino, non importa quanto lontano

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia

[Strofa 2]

Posso suggerire di andare in un posto un po’ meno

Pieno di occhi? Non essere timido

[Pre-ritornello]

Perché tesoro, onestamente

Voglio solo sentire le tue mani dappertutto su di me (Ancora e ancora)

Proprio dove vogliono essere

Anche se è solo per stasera

[Interludio]

Voglio andare veloce, andare veloce

Vai veloce, vai veloce, vai fa—

[Ritornello]

Voglio andare veloce, voglio andare forte

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia

Non importa quanto vicino, non importa quanto lontano

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia

Voglio andare veloce, voglio andare forte

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia (Ooh)

Non importa quanto vicino, non importa quanto lontano

Voglio andare ovunque, ovunque tu sia

[Outro]

Voglio andare veloce, molto veloce