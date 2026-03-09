Serale di Amici 25: chi sono gli allievi ammessi

La puntata di ieri (domenica 8 marzo) e il daytime di oggi (lunedì 9 marzo) hanno sciolto quasi tutti i dubbi. La classe del Serale di Amici 25 (edizione 2026) sta per essere completata.

Il verdetto finale ha decretato chi ha ottenuto l’ambita maglia d’oro e per il momento c’è stata un’unica, dolorosa esclusione nel ballo: si tratta di Giulia. La ballerina di Veronica Peparini, infatti, non è riuscita a convincere i professori (la Celentano ed Emanuel Lo) e ha dovuto abbandonare la scuola a un passo dal sogno.

Con quasi 17 allievi (l’ammissione di Opi è ancora i bilico), il Serale si prospetta intenso. Il gruppo del canto è particolarmente nutrito. Oltre ai nomi che avevano già la maglia (come Angie e Michele nelle puntate scorse), nelle ultime ore si sono aggiunti gli altri nomi che diventano ufficialmente i concorrenti per la fase finale. Ecco la lista dei talenti che vedremo in prima serata.

Chi è stato ammesso al Serale di Amici 25

I Cantanti

Angie (Angelica Paola Ibba)

Michele (Michele Ballo)

Gard (Gabriele Gard)

Caterina (ha ottenuto il pass nell’ultima registrazione)

Elena

Valentina (ammessa ufficialmente dopo l’ultimo esame nel daytime)

Plasma (l’ultimo per ora a ricevere il pass nel canto)

Riccardo (ammesso durante il daytime)

Lorenzo (ammesso durante il daytime)

Opi (ancora in bilico, non è stata ancora trasmesso l’esito del suo esame)

I Ballerini

Emiliano

Alex

Nicola

Alessio

Simone

Kiara

Antonio

(In aggiornamento con la formazione delle squadre)

Il Serale di Amici 25

Direzione Artistica: non è ancora confermato se il coreografo internazionale Stephane Jarny si occuperà ancora delle coreografie e della messa in scena.

Avvolta nel mistero è anche la giuria: i nomi più caldi che circolano per le poltrone dei giudici sono quelli di Emma Marrone, Rossella Brescia e Irama.

Il Serale di Amici 25 dovrebbe iniziare ufficialmente sabato 28 marzo 2026. Sebbene inizialmente circolasse con insistenza la data del 21 marzo, le ultime indiscrezioni indicano uno slittamento di una settimana, ma al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

Cosa ne pensate degli ammessi al serale di Amici 25?