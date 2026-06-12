Olivia Rodrigo – honeybee (audio, testo e traduzione)

Honeybee è la terza traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

Il brano è stato anticipato per la prima volta durante la scorsa estate, quando Olivia ha indossato una maglietta con sopra impressa l’immagine di un’ape, durante il suo live a Milano.

Poi, durante il mese di aprile 2026, ha rivelato nella sezione commenti del suo TikTok: “Oooh, qual è la traccia che non vedo l’ora che ascoltiate?… hmmm c’è una canzone su un insetto ahahah“.

Il video ufficiale della canzone

Testo honeybee di Olivia Rodrigo

So I guess that it’s true

Time can heal even the worst of wounds

And the cliches I knew

Seemed so commonplace when I saw you

Let’s just walk in the dark

Hop the fence in the park

Baby boy, honeybee

God I love the way you look at me

And it’s too hard to describe this

In a way that feels honest

But even when I’m quiet

I love you baby, I promise

And I hope I never see

What your face looks like going

A face I swear that I could

Spend my whole life knowing

Here’s to hoping

Pick me up, walk me home

And it feels like God threw me a bone

Sticky sweet, tangerine

Would you sit and keep me company

In the dark, I’m not scared

I just reach and you’re right there

Shooting stars, racing cars

Everything I own just feels like ours

It’s too hard to describe this

In a way that feels honest

But even when I’m quiet

I love you baby, I promise

And I hope I never see

What your face looks like going

A face I swear that I could

Spend my whole life knowing

Here’s to hoping

I hope I never see

What your face looks like going

A face I swear that I could

Spend my whole life knowing

Here’s to hoping

It’s too hard to describe this

In a way that feels honest

But even when I’m quiet

I promise

And I hope I never see

What your face looks like going

A face I swear that I could

Spend my whole life knowing

Here’s to hoping

Traduzione

Quindi immagino che sia vero

Il tempo può guarire anche le ferite più profonde

E i cliché che conoscevo

Sembravano così comuni quando ti ho visto

Camminiamo al buio

Scavalchiamo la recinzione del parco

Tesoro, tesoro

Dio, amo il modo in cui mi guardi

Ed è troppo difficile descriverlo

In un modo che sembri sincero

Ma anche quando sono in silenzio

Ti amo, tesoro, te lo assicuro

E spero di non vedere mai

Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai

Un viso che giuro potrei

Passare tutta la vita a conoscere

Brindiamo alla speranza

Prendimi in braccio, accompagnami a casa

E mi sembra che Dio mi abbia dato un osso

Dolce e appiccicoso, mandarino

Vuoi sederti e farmi compagnia?

Al buio, non ho paura

Mi basta allungare la mano e tu sei lì

Stelle cadenti, macchine da corsa

Tutto ciò che possiedo mi sembra nostro

È troppo difficile descriverlo

In un modo che sembri sincero

Ma anche quando sono silenziosa

Ti amo, tesoro, te lo assicuro

E spero di non vedere mai

Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai

Un viso che giuro potrei

Conoscere per tutta la vita

Brindiamo alla speranza

Spero di non vedere mai

Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai

Un viso che giuro potrei

Conoscere per tutta la vita

Brindiamo alla speranza

È troppo difficile descriverlo

In un modo che sembri onesto

Ma anche quando sono silenziosa

Te lo assicuro

E spero di non vedere mai

Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai

Un viso che giuro potrei

Conoscere per tutta la vita

Brindiamo alla speranza

Cosa ne pensate di honeybee di Olivia Rodrigo?