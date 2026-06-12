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Olivia Rodrigo – honeybee (audio, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
drop dead - olivia rodrigo

Honeybee è la terza traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

Il brano è stato anticipato per la prima volta durante la scorsa estate, quando Olivia ha indossato una maglietta con sopra impressa l’immagine di un’ape, durante il suo live a Milano.

Poi, durante il mese di aprile 2026, ha rivelato nella sezione commenti del suo TikTok: “Oooh, qual è la traccia che non vedo l’ora che ascoltiate?… hmmm c’è una canzone su un insetto ahahah“.

Il video ufficiale della canzone

Testo honeybee di Olivia Rodrigo

So I guess that it’s true
Time can heal even the worst of wounds
And the cliches I knew
Seemed so commonplace when I saw you
Let’s just walk in the dark
Hop the fence in the park
Baby boy, honeybee
God I love the way you look at me

And it’s too hard to describe this
In a way that feels honest
But even when I’m quiet
I love you baby, I promise
And I hope I never see
What your face looks like going
A face I swear that I could
Spend my whole life knowing
Here’s to hoping

Pick me up, walk me home
And it feels like God threw me a bone
Sticky sweet, tangerine
Would you sit and keep me company
In the dark, I’m not scared
I just reach and you’re right there
Shooting stars, racing cars
Everything I own just feels like ours

It’s too hard to describe this
In a way that feels honest
But even when I’m quiet
I love you baby, I promise
And I hope I never see
What your face looks like going
A face I swear that I could
Spend my whole life knowing
Here’s to hoping

I hope I never see
What your face looks like going
A face I swear that I could
Spend my whole life knowing
Here’s to hoping

It’s too hard to describe this
In a way that feels honest
But even when I’m quiet
I promise
And I hope I never see
What your face looks like going
A face I swear that I could
Spend my whole life knowing
Here’s to hoping

Traduzione

Quindi immagino che sia vero
Il tempo può guarire anche le ferite più profonde
E i cliché che conoscevo
Sembravano così comuni quando ti ho visto
Camminiamo al buio
Scavalchiamo la recinzione del parco
Tesoro, tesoro
Dio, amo il modo in cui mi guardi

Ed è troppo difficile descriverlo
In un modo che sembri sincero
Ma anche quando sono in silenzio
Ti amo, tesoro, te lo assicuro
E spero di non vedere mai
Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai
Un viso che giuro potrei
Passare tutta la vita a conoscere
Brindiamo alla speranza

Prendimi in braccio, accompagnami a casa
E mi sembra che Dio mi abbia dato un osso
Dolce e appiccicoso, mandarino
Vuoi sederti e farmi compagnia?
Al buio, non ho paura
Mi basta allungare la mano e tu sei lì
Stelle cadenti, macchine da corsa
Tutto ciò che possiedo mi sembra nostro

È troppo difficile descriverlo
In un modo che sembri sincero
Ma anche quando sono silenziosa
Ti amo, tesoro, te lo assicuro
E spero di non vedere mai
Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai
Un viso che giuro potrei
Conoscere per tutta la vita
Brindiamo alla speranza

Spero di non vedere mai
Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai
Un viso che giuro potrei
Conoscere per tutta la vita
Brindiamo alla speranza

È troppo difficile descriverlo
In un modo che sembri onesto
Ma anche quando sono silenziosa
Te lo assicuro
E spero di non vedere mai
Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai
Un viso che giuro potrei
Conoscere per tutta la vita
Brindiamo alla speranza

Cosa ne pensate di honeybee di Olivia Rodrigo?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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