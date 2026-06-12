Olivia Rodrigo – honeybee (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 12 Giugno 2026 Honeybee è la terza traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026. Il brano è stato anticipato per la prima volta durante la scorsa estate, quando Olivia ha indossato una maglietta con sopra impressa l’immagine di un’ape, durante il suo live a Milano. Poi, durante il mese di aprile 2026, ha rivelato nella sezione commenti del suo TikTok: “Oooh, qual è la traccia che non vedo l’ora che ascoltiate?… hmmm c’è una canzone su un insetto ahahah“. Il video ufficiale della canzone Testo honeybee di Olivia Rodrigo So I guess that it’s true Time can heal even the worst of wounds And the cliches I knew Seemed so commonplace when I saw you Let’s just walk in the dark Hop the fence in the park Baby boy, honeybee God I love the way you look at me And it’s too hard to describe this In a way that feels honest But even when I’m quiet I love you baby, I promise And I hope I never see What your face looks like going A face I swear that I could Spend my whole life knowing Here’s to hoping Pick me up, walk me home And it feels like God threw me a bone Sticky sweet, tangerine Would you sit and keep me company In the dark, I’m not scared I just reach and you’re right there Shooting stars, racing cars Everything I own just feels like ours It’s too hard to describe this In a way that feels honest But even when I’m quiet I love you baby, I promise And I hope I never see What your face looks like going A face I swear that I could Spend my whole life knowing Here’s to hoping I hope I never see What your face looks like going A face I swear that I could Spend my whole life knowing Here’s to hoping It’s too hard to describe this In a way that feels honest But even when I’m quiet I promise And I hope I never see What your face looks like going A face I swear that I could Spend my whole life knowing Here’s to hoping Traduzione Quindi immagino che sia vero Il tempo può guarire anche le ferite più profonde E i cliché che conoscevo Sembravano così comuni quando ti ho visto Camminiamo al buio Scavalchiamo la recinzione del parco Tesoro, tesoro Dio, amo il modo in cui mi guardi Ed è troppo difficile descriverlo In un modo che sembri sincero Ma anche quando sono in silenzio Ti amo, tesoro, te lo assicuro E spero di non vedere mai Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai Un viso che giuro potrei Passare tutta la vita a conoscere Brindiamo alla speranza Prendimi in braccio, accompagnami a casa E mi sembra che Dio mi abbia dato un osso Dolce e appiccicoso, mandarino Vuoi sederti e farmi compagnia? Al buio, non ho paura Mi basta allungare la mano e tu sei lì Stelle cadenti, macchine da corsa Tutto ciò che possiedo mi sembra nostro È troppo difficile descriverlo In un modo che sembri sincero Ma anche quando sono silenziosa Ti amo, tesoro, te lo assicuro E spero di non vedere mai Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai Un viso che giuro potrei Conoscere per tutta la vita Brindiamo alla speranza Spero di non vedere mai Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai Un viso che giuro potrei Conoscere per tutta la vita Brindiamo alla speranza È troppo difficile descriverlo In un modo che sembri onesto Ma anche quando sono silenziosa Te lo assicuro E spero di non vedere mai Che espressione ha il tuo viso quando te ne vai Un viso che giuro potrei Conoscere per tutta la vita Brindiamo alla speranza Cosa ne pensate di honeybee di Olivia Rodrigo?