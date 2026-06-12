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Olivia Rodrigo – maggots for brains (audio, testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
drop dead - olivia rodrigo

Maggots for brains è la quarta traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

Ispirato al personaggio di Miranda Hobbes della serie televisiva Sex and the City, il brano paragona la malinconia amorosa e la dipendenza affettiva a un cervello “in decomposizione,” a uno stato praticamente catatonico e all’incapacità di funzionare correttamente senza il proprio amato a fianco.

Prima dell’uscita dell’album, come per le altre tracce, la cantautrice aveva già anticipato il testo della canzone tramite una maglietta indossata durante un bis,  in questo caso al Lollapalooza di Chicago.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo maggots for brains di Olivia Rodrigo

My day was so mundane, I don’t think I left the house
Drank a pot of coffee, tried to write, nothing came out
Somehow, it’s the weekend, I’m still bored out of my skull
And I went to a party but only on principle

Empty, look at me

I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track
I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat
I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains
But that’s just a thing that happens when my
When my baby goes away
When my baby goes away
He goes away

Everything feels moldy like the fruit that’s in my fridge
And everything that’s funny, I wish I could tell to him
And sometimes, at a low point, I even wish for tragedy
‘Cause I know hе’d come over and take rеal good care of me

It’s so weird, he’s not here

I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track
I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat
I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains
But that’s just a thing that happens when my
When my baby goes away
When my baby goes away
He goes away, oh

What can I do
But think of you?
But think of you? (But think of you?)
What can I do
But think of you? (All I can do)
But think of you? (But think of)

I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track
I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat
I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains
But that’s just a thing that happens when my
When my baby goes away

What can I do (When my baby goes away)
But think of you?
But think of you? (Away, when my baby goes away)
What can I do (When my baby goes away)
But think of you?
But think of you? (Away)

(fonte Genius.com)

Traduzione

La mia giornata è stata così banale
Non credo di essere uscita di casa
Ho bevuto una caffettiera intera
Ho provato a scrivere, ma non è uscito niente
In qualche modo è già il fine settimana
Sono ancora annoiata a morte
E sono andata a una festa
Ma solo per principio
Vuota, guardami

Sono uno zombie nel mio corpo
Sono un treno deragliato
Mi sento sporca, mi sento marcia
E i colori sono tutti spenti
Sono un triste guscio vuoto di donna
E ho i vermi al posto del cervello
Ma è proprio quello che succede
Quando il mio
Quando il mio amore se ne va
Quando il mio amore se ne va
Se ne va

Tutto sembra ammuffito
Come la frutta che è nel mio frigorifero
E tutto ciò che è divertente
Vorrei poterglielo dire
E a volte, nei momenti più bui
Desidero persino una tragedia
Perché so che verrebbe a trovarmi
E si prenderebbe cura di me per bene
È strano, non è qui

Sono uno zombie nel mio corpo
Sono un treno deragliato
Mi sento sporca, mi sento marcia
E i colori sono tutti spenti piatto
Sono un triste guscio di donna
E ho i vermi al posto del cervello
Ma è proprio quello che succede
Quando il mio
Quando il mio amore se ne va
Quando il mio amore se ne va
Se ne va

Cosa posso fare
Se non pensare a te
Se non pensare a te
Cosa posso fare
Se non pensare a te
Se non pensare a te
Sono uno zombie nel mio corpo
Sono un treno deragliato
Mi sento sporca, mi sento marcia
E i colori sono tutti piatti
Sono un triste guscio di donna
E ho i vermi al posto del cervello
Ma è proprio quello che succede
Quando il mio
Quando il mio amore se ne va
Cosa posso fare
Se non pensare a te
Se non pensare a te
Cosa posso fare
Se non pensare a te
Se non pensare a te

Cosa ne pensate di maggots for brains di Olivia Rodrigo?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale: dall'R&B statunitense al k-pop, passando per il brit-pop e per le sonorità rock. Si occupa di narrativa come autrice di libri per bambini e ragazzi.

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