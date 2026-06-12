Olivia Rodrigo – maggots for brains (audio, testo e traduzione)

Maggots for brains è la quarta traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026.

Ispirato al personaggio di Miranda Hobbes della serie televisiva Sex and the City, il brano paragona la malinconia amorosa e la dipendenza affettiva a un cervello “in decomposizione,” a uno stato praticamente catatonico e all’incapacità di funzionare correttamente senza il proprio amato a fianco.

Prima dell’uscita dell’album, come per le altre tracce, la cantautrice aveva già anticipato il testo della canzone tramite una maglietta indossata durante un bis, in questo caso al Lollapalooza di Chicago.

Il lyric video ufficiale della canzone

Testo maggots for brains di Olivia Rodrigo

My day was so mundane, I don’t think I left the house

Drank a pot of coffee, tried to write, nothing came out

Somehow, it’s the weekend, I’m still bored out of my skull

And I went to a party but only on principle

Empty, look at me

I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track

I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat

I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains

But that’s just a thing that happens when my

When my baby goes away

When my baby goes away

He goes away

Everything feels moldy like the fruit that’s in my fridge

And everything that’s funny, I wish I could tell to him

And sometimes, at a low point, I even wish for tragedy

‘Cause I know hе’d come over and take rеal good care of me

It’s so weird, he’s not here

I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track

I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat

I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains

But that’s just a thing that happens when my

When my baby goes away

When my baby goes away

He goes away, oh

What can I do

But think of you?

But think of you? (But think of you?)

What can I do

But think of you? (All I can do)

But think of you? (But think of)

I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track

I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat

I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains

But that’s just a thing that happens when my

When my baby goes away

What can I do (When my baby goes away)

But think of you?

But think of you? (Away, when my baby goes away)

What can I do (When my baby goes away)

But think of you?

But think of you? (Away)

(fonte Genius.com)

Traduzione

La mia giornata è stata così banale

Non credo di essere uscita di casa

Ho bevuto una caffettiera intera

Ho provato a scrivere, ma non è uscito niente

In qualche modo è già il fine settimana

Sono ancora annoiata a morte

E sono andata a una festa

Ma solo per principio

Vuota, guardami

Sono uno zombie nel mio corpo

Sono un treno deragliato

Mi sento sporca, mi sento marcia

E i colori sono tutti spenti

Sono un triste guscio vuoto di donna

E ho i vermi al posto del cervello

Ma è proprio quello che succede

Quando il mio

Quando il mio amore se ne va

Quando il mio amore se ne va

Se ne va

Tutto sembra ammuffito

Come la frutta che è nel mio frigorifero

E tutto ciò che è divertente

Vorrei poterglielo dire

E a volte, nei momenti più bui

Desidero persino una tragedia

Perché so che verrebbe a trovarmi

E si prenderebbe cura di me per bene

È strano, non è qui

Sono uno zombie nel mio corpo

Sono un treno deragliato

Mi sento sporca, mi sento marcia

E i colori sono tutti spenti piatto

Sono un triste guscio di donna

E ho i vermi al posto del cervello

Ma è proprio quello che succede

Quando il mio

Quando il mio amore se ne va

Quando il mio amore se ne va

Se ne va

Cosa posso fare

Se non pensare a te

Se non pensare a te

Cosa posso fare

Se non pensare a te

Se non pensare a te

Sono uno zombie nel mio corpo

Sono un treno deragliato

Mi sento sporca, mi sento marcia

E i colori sono tutti piatti

Sono un triste guscio di donna

E ho i vermi al posto del cervello

Ma è proprio quello che succede

Quando il mio

Quando il mio amore se ne va

Cosa posso fare

Se non pensare a te

Se non pensare a te

Cosa posso fare

Se non pensare a te

Se non pensare a te

Cosa ne pensate di maggots for brains di Olivia Rodrigo?