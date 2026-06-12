Olivia Rodrigo – maggots for brains (audio, testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 12 Giugno 2026 Maggots for brains è la quarta traccia del terzo album in studio di Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito venerdì 12 giugno 2026. Ispirato al personaggio di Miranda Hobbes della serie televisiva Sex and the City, il brano paragona la malinconia amorosa e la dipendenza affettiva a un cervello “in decomposizione,” a uno stato praticamente catatonico e all’incapacità di funzionare correttamente senza il proprio amato a fianco. Prima dell’uscita dell’album, come per le altre tracce, la cantautrice aveva già anticipato il testo della canzone tramite una maglietta indossata durante un bis, in questo caso al Lollapalooza di Chicago. Il lyric video ufficiale della canzone Testo maggots for brains di Olivia Rodrigo My day was so mundane, I don’t think I left the house Drank a pot of coffee, tried to write, nothing came out Somehow, it’s the weekend, I’m still bored out of my skull And I went to a party but only on principle Empty, look at me I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains But that’s just a thing that happens when my When my baby goes away When my baby goes away He goes away Everything feels moldy like the fruit that’s in my fridge And everything that’s funny, I wish I could tell to him And sometimes, at a low point, I even wish for tragedy ‘Cause I know hе’d come over and take rеal good care of me It’s so weird, he’s not here I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains But that’s just a thing that happens when my When my baby goes away When my baby goes away He goes away, oh What can I do But think of you? But think of you? (But think of you?) What can I do But think of you? (All I can do) But think of you? (But think of) I’m a zombie in my body, I’m a train off of the track I feel dirty, I feel rotten, and the colors are all flat I’m a sad shell of a woman and I’ve got maggots for brains But that’s just a thing that happens when my When my baby goes away What can I do (When my baby goes away) But think of you? But think of you? (Away, when my baby goes away) What can I do (When my baby goes away) But think of you? But think of you? (Away) (fonte Genius.com) Traduzione La mia giornata è stata così banale Non credo di essere uscita di casa Ho bevuto una caffettiera intera Ho provato a scrivere, ma non è uscito niente In qualche modo è già il fine settimana Sono ancora annoiata a morte E sono andata a una festa Ma solo per principio Vuota, guardami Sono uno zombie nel mio corpo Sono un treno deragliato Mi sento sporca, mi sento marcia E i colori sono tutti spenti Sono un triste guscio vuoto di donna E ho i vermi al posto del cervello Ma è proprio quello che succede Quando il mio Quando il mio amore se ne va Quando il mio amore se ne va Se ne va Tutto sembra ammuffito Come la frutta che è nel mio frigorifero E tutto ciò che è divertente Vorrei poterglielo dire E a volte, nei momenti più bui Desidero persino una tragedia Perché so che verrebbe a trovarmi E si prenderebbe cura di me per bene È strano, non è qui Sono uno zombie nel mio corpo Sono un treno deragliato Mi sento sporca, mi sento marcia E i colori sono tutti spenti piatto Sono un triste guscio di donna E ho i vermi al posto del cervello Ma è proprio quello che succede Quando il mio Quando il mio amore se ne va Quando il mio amore se ne va Se ne va Cosa posso fare Se non pensare a te Se non pensare a te Cosa posso fare Se non pensare a te Se non pensare a te Sono uno zombie nel mio corpo Sono un treno deragliato Mi sento sporca, mi sento marcia E i colori sono tutti piatti Sono un triste guscio di donna E ho i vermi al posto del cervello Ma è proprio quello che succede Quando il mio Quando il mio amore se ne va Cosa posso fare Se non pensare a te Se non pensare a te Cosa posso fare Se non pensare a te Se non pensare a te Cosa ne pensate di maggots for brains di Olivia Rodrigo?