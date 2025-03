Selena Gomez e benny blanco: Do You Wanna Be Perfect (Video, Testo e Traduzione)

Do You Wanna Be Perfect è una traccia contenuta nell’album I Said I Love You First di Selena Gomez e benny blanco che è stato pubblicato 21 marzo 2025. Qui sotto il lyric video ufficiale della canzone.

Testo Do You Wanna Be Perfect

(benny blanco)

Hi, do you wanna be perfect?

Do you wanna be sexy?

Do you wanna live up to completely unrealistic standards set by the current landscape of social media?

Oh wow! Do we have the product for you!

Now for six easy payments of only $139 dollars, these…

What…

Hey, hey

Hey, hey!

What, what are you doing?

Don’t turn that off

Gimme my mic

(Selena Gomez)

Hang on hang on, no more of the unrealistic standards of perfect

It’s so boring

Actually, just be exactly who you are, there’s literally no one like you

Traduzione

(benny blanco)

Ciao, vuoi essere perfetta?

Vuoi essere sexy?

Vuoi essere all’altezza di standard completamente irrealistici stabiliti dall’attuale panorama dei social media?

Oh wow! Abbiamo il prodotto che fa per te!

Ora per sei facili pagamenti di soli $ 139 dollari, questi…

Cosa…

Ehi, ehi

Ehi, ehi!

Cosa, cosa stai facendo?

Non spegnerlo

Dammi il microfono

(Selena Gomez)

Aspetta aspetta, basta con gli standard irrealistici di perfezione

È così noioso

In realtà, sii semplicemente esattamente chi sei, non c’è letteralmente nessuno come te

