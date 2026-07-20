Bella Ramsey a Giffoni 2026 per presentare il commovente Sunny Dancer

Preparati a vivere un’avventura estiva che vi rimarrà nel cuore. Bella Ramsey, famosa per i suoi ruoli ne Il Trono di Spade e The Last of Us, è arrivata in Italia per presentare Sunny Dancer, che è stato il film d’apertura della 56ª edizione del Giffoni Film Festival, affermandosi come uno dei titoli internazionali più attesi della prossima stagione.

Sunny Dancer, scritto e diretto dal giovane regista George Jaques, è un commovente coming-of-age pieno di cuore, un inno alla giovinezza, all’amicizia e alla voglia di vivere ogni momento senza rimpianti. Dopo anni trascorsi a combattere battaglie più grandi di loro, nel film conosciamo la protagonista Ivy e un gruppo di ragazzi che decidono di recuperare il tempo perduto. Li aspetta un’estate di libertà, amicizia e scelte che non dimenticheranno mai.

Guarda il trailer del film:

Sinossi del film:

La diciassettenne Ivy è determinata a lasciarsi alle spalle etichette, compassione e discorsi motivazionali. Per questo l’ultima cosa che desidera è trascorrere l’estate in un camp per ragazzi sopravvissuti al cancro, dove viene mandata controvoglia dai genitori. Ma tra fughe notturne, primi amori, amicizie improbabili e regole da infrangere, quello che sembra il peggior incubo si trasforma nell’estate che le cambierà la vita. Sunny Dancer è un coming-of-age irriverente e pieno di cuore, che trasforma il dolore in energia, l’ironia in resistenza e un’estate qualunque in un ricordo impossibile da dimenticare.

Cast:

Nel cast troviamo Bella Ramsey, James Norton, Neil Patrick Harris, Jessica Gunning, Earl Cave e Daniel Quinn Toye.

Sunny Dancer è un film Leone Film Group e uscirà nelle sale il 2 settembre con 01 Distribution.