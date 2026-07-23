Ariana Grande – kiss me: (testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 23 Luglio 2026 kiss me è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La traccia che ape il progetto, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata poco prima dell’inizio dello show durante una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour alla Cripto.com Arena di Los Angeles in California. Clicca qui per l’anteprima della canzone Testo kiss me Ariana Grande Kiss me like you know this is goodbye We could try to make it all the way up Grab me like my life is on the line Traduzione Baciami come se sapessi che questo è un addio Potremmo provare ad arrivare fino in cima Afferrami come se la mia vita fosse in pericolo E voi cosa ne pensate di kiss me di Ariana Grande?