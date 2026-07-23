Ariana Grande – kiss me: (testo e traduzione)

kiss me è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La traccia che ape il progetto, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata poco prima dell’inizio dello show durante una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour alla Cripto.com Arena di Los Angeles in California.

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Testo kiss me Ariana Grande

Kiss me like you know this is goodbye

We could try to make it all the way up

Grab me like my life is on the line

Traduzione

Baciami come se sapessi che questo è un addio

Potremmo provare ad arrivare fino in cima

Afferrami come se la mia vita fosse in pericolo

E voi cosa ne pensate di kiss me di Ariana Grande?