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Ariana Grande – kiss me: (testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
petal ariana grande

kiss me è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La traccia che ape il progetto, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata poco prima dell’inizio dello show durante una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour alla Cripto.com Arena di Los Angeles in California.

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Testo kiss me Ariana Grande

Kiss me like you know this is goodbye
We could try to make it all the way up
Grab me like my life is on the line

Traduzione

Baciami come se sapessi che questo è un addio
Potremmo provare ad arrivare fino in cima
Afferrami come se la mia vita fosse in pericolo

E voi cosa ne pensate di kiss me di Ariana Grande?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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