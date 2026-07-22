Ariana Grande – freak: (testo e traduzione)

freak è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La settima traccia, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata durante il video del pezzo apripista dell’album, hate that you love me, in cui l’artista indossava un badge con appunto la scritta freak impressa sopra. Ma è stato necessario aspettare una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour per scoprire che effettivamente si trattava di un brano del nuovo progetto e quale posizione occupava nella tracklist.

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Testo freak Ariana Grande

Someday, all the seeds will open

All of the human life I’ve dreamt of

Will bloom all around, unfrozen

How will it feel?

How will it feel?

Someday, all the seeds will open

All of the human life I’ve dreamt of

Will be real if I start over

How will it feel?

How will it feel?

Traduzione

Un giorno, tutti i semi si schiuderanno

Tutta la vita umana che ho sognato

Fiorirà tutt’intorno, scongelata

Come mi sentirò?

Come mi sentirò?

Un giorno, tutti i semi si schiuderanno

Tutta la vita umana che ho sognato

Diventerà reale se ricomincio da capo

Come mi sentirò?

Come mi sentirò?

E voi cosa ne pensate di freak di Ariana Grande?