Ariana Grande – freak: (testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 22 Luglio 2026 freak è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La settima traccia, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata durante il video del pezzo apripista dell’album, hate that you love me, in cui l’artista indossava un badge con appunto la scritta freak impressa sopra. Ma è stato necessario aspettare una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour per scoprire che effettivamente si trattava di un brano del nuovo progetto e quale posizione occupava nella tracklist. Clicca qui per l’anteprima della canzone Testo freak Ariana Grande Someday, all the seeds will open All of the human life I’ve dreamt of Will bloom all around, unfrozen How will it feel? How will it feel? Someday, all the seeds will open All of the human life I’ve dreamt of Will be real if I start over How will it feel? How will it feel? Traduzione Un giorno, tutti i semi si schiuderanno Tutta la vita umana che ho sognato Fiorirà tutt’intorno, scongelata Come mi sentirò? Come mi sentirò? Un giorno, tutti i semi si schiuderanno Tutta la vita umana che ho sognato Diventerà reale se ricomincio da capo Come mi sentirò? Come mi sentirò? E voi cosa ne pensate di freak di Ariana Grande?