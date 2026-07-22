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Ariana Grande – freak: (testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
petal ariana grande

freak è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La settima traccia, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata durante il video del pezzo apripista dell’album, hate that you love me, in cui l’artista indossava un badge con appunto la scritta freak impressa sopra. Ma è stato necessario aspettare una delle tappe dell’Eternal Sunshine Tour per scoprire che effettivamente si trattava di un brano del nuovo progetto e quale posizione occupava nella tracklist.

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Testo freak Ariana Grande

Someday, all the seeds will open
All of the human life I’ve dreamt of
Will bloom all around, unfrozen
How will it feel?
How will it feel?

Someday, all the seeds will open
All of the human life I’ve dreamt of
Will be real if I start over
How will it feel?
How will it feel?

Traduzione

Un giorno, tutti i semi si schiuderanno
Tutta la vita umana che ho sognato
Fiorirà tutt’intorno, scongelata
Come mi sentirò?
Come mi sentirò?

Un giorno, tutti i semi si schiuderanno
Tutta la vita umana che ho sognato
Diventerà reale se ricomincio da capo
Come mi sentirò?
Come mi sentirò?

E voi cosa ne pensate di freak di Ariana Grande?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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