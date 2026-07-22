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Ariana Grande – oh well: (testo e traduzione)

scritto da Giovanna Codella
petal ariana grande

oh well è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La quinta traccia, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata durante una tappa dell’Eternal Sunshine Tour, mediante un countdown partito poco prima dell’inizio dello show di Inglewood (della contea di Los Angeles in California) e quando mancavano 5 minuti esatti, è apparso il numero 5 e la scritta oh well.

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Testo oh well Ariana Grande

Good things can replace dysfunction, obsession
Friends I used to need
But now, the bad guys all go to Hell
Good things can replace dysfunction, obsession
Thanks, but I’ll see you right out
Good luck on your way to Hell
Oh, well

Traduzione

Le cose buone possono sostituire la disfunzione, l’ossessione
Amici di cui avevo bisogno
Ma ora, tutti i cattivi vanno all’inferno
Le cose buone possono sostituire la disfunzione, l’ossessione
Grazie, ma ci vediamo subito fuori
Buona fortuna sulla strada per l’inferno
Oh, beh

E voi cosa ne pensate di oh well di Ariana Grande?

Giovanna Codella

Collaboratrice per GingerGeneration.it, scrive di musica internazionale, d'oltreoceano in particolare; è autrice di libri per bambini e ragazzi.

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