Ariana Grande – oh well: (testo e traduzione)

oh well è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La quinta traccia, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata durante una tappa dell’Eternal Sunshine Tour, mediante un countdown partito poco prima dell’inizio dello show di Inglewood (della contea di Los Angeles in California) e quando mancavano 5 minuti esatti, è apparso il numero 5 e la scritta oh well.

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Testo oh well Ariana Grande

Good things can replace dysfunction, obsession

Friends I used to need

But now, the bad guys all go to Hell

Good things can replace dysfunction, obsession

Thanks, but I’ll see you right out

Good luck on your way to Hell

Oh, well

Traduzione

Le cose buone possono sostituire la disfunzione, l’ossessione

Amici di cui avevo bisogno

Ma ora, tutti i cattivi vanno all’inferno

Le cose buone possono sostituire la disfunzione, l’ossessione

Grazie, ma ci vediamo subito fuori

Buona fortuna sulla strada per l’inferno

Oh, beh

E voi cosa ne pensate di oh well di Ariana Grande?