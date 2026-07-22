Ariana Grande – oh well: (testo e traduzione) scritto da Giovanna Codella 22 Luglio 2026 oh well è uno dei brani di Petal, il nuovo album di Ariana Grande, in uscita il 31 luglio 2026. La quinta traccia, di cui Ariana è l’unica autrice, è stata rivelata durante una tappa dell’Eternal Sunshine Tour, mediante un countdown partito poco prima dell’inizio dello show di Inglewood (della contea di Los Angeles in California) e quando mancavano 5 minuti esatti, è apparso il numero 5 e la scritta oh well. Clicca qui per l’anteprima della canzone Testo oh well Ariana Grande Good things can replace dysfunction, obsession Friends I used to need But now, the bad guys all go to Hell Good things can replace dysfunction, obsession Thanks, but I’ll see you right out Good luck on your way to Hell Oh, well Traduzione Le cose buone possono sostituire la disfunzione, l’ossessione Amici di cui avevo bisogno Ma ora, tutti i cattivi vanno all’inferno Le cose buone possono sostituire la disfunzione, l’ossessione Grazie, ma ci vediamo subito fuori Buona fortuna sulla strada per l’inferno Oh, beh E voi cosa ne pensate di oh well di Ariana Grande?