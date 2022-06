Concerto Olivia Rodrigo a Milano: scaletta, info, fan action, come arrivare al Sour Tour

Il Sour Tour sta arrivando per la prima volta in Italia. L’attesissimo e sold out concerto di Oliva Rodrigo è al Fabrique di Milano e special guest dello show sarà Baby Queen, 23enne Sudafricana di nascita, salita alla ribalta della scena pop britannica con il singolo “Internet Religion”.

Probabile scaletta del concerto di Olivia Rodrigo:

brutal

jealousy, jealousy

drivers license

Complicated (Avril Lavigne cover)

hope ur ok

enough for you / 1 step forward, 3 steps back

happier

All I Want

Seether (Veruca Salt cover)

favorite crime

traitor

deja vu

good 4 u

Fan action:

I fan di Olivia Rodrigo hanno organizzato delle fan action per il concerto del Sour Tour a Milano.

Orario e location del Concerto Olivia Rodrigo:

Il concerto di Olivia Rodrigo è al Fabrique alle 21.

Come arrivare al concerto di Olivia Rodrigo:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est

Chi è Olivia Rodrigo:

Olivia Rodrigo, cantautrice acclamata dalla critica e nominata ai Grammy ha annunciato oggi il suo Sour Tour 2022 a sostegno del suo album Sour, uscito con Geffen Records, certificato doppio platino che ha battuto molti record e ottenuto sette nomination ai Grammy.

Appena uscito SOUR ha debuttato al n.1 nella Billboard 200 con 295.000 album venduti negli Usa raggiungendo velocemente la certificazione Oro nella sua prima settimana. Dopo la sua uscita SOUR ha fatto registrare il numero più alto di stream negli Usa per l’album d’esordio di un’Artista femminile e ha infranto il record come l’Album di un’Artista femminile che ha ottenuto più stream in una settimana nella storia di Spotify con più di 385 milioni di stream in tutto il mondo.

L’incredibile album della 18enne Artista multi platino ha prodotto due canzoni al n.1 della classifica come “drivers license” (4 volte platino) e “good 4 u” (3 volte platino) oltre a “deja vu” (2 volte platino) che ha raggiunto la top 5 e senza menzionare il n.1 raggiunto nelle classifiche di UK, Canada, Irlanda, Norvegia, Olanda, Svezia, Australia e Nuova Zelanda.

Tutti gli 11 brani dell’album sono entrate nella top 30 della Billboard Hot 100 facendo della Rodrigo la prima Artista femminile, e la quarta in generale, ad avere almeno 11 canzoni nella top 30 nello stesso momento.