Traduzione testo Brutal Olivia Rodrigo: ascolta qui la canzone!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Sour, il primo disco della carriera di Olivia Rodrigo!

Olivia, l’adorabile e super talentuosa Nini Salazar di HSMTMTS, realizza il suo sogno con un disco che già dalle premesse prometteva benissimo. L’artista statunitense si è fatta conoscere e apprezzare a livello internazionale grazie al singolo Drivers Licence, che ha battuto ogni record.

In brevissimo tempo, Olivia Rodrigo si è imposta, con il suo talento e la sua scrittura, come una sorta di Taylor Swift della Generazione Z. E noi non potremmo essere più fieri di lei!

Traduzione Testo Brutal Olivia Rodrigo

[Intro] I want it to be, like, messy [Verse 1] I’m so insecure I thinkThat I’ll die before I drinkAnd I’m so caught up in the newsOf who likes me and who hates youAnd I’m so tired that I mightQuit my job, start a new lifeAnd they’d all be so disappointed‘Cause who am I if not exploited?And I’m so sick of seventeenWhere’s my fuckin’ teenage dream?If someone tells me one more time“Enjoy your youth,” I’m gonna cryAnd I don’t stick up for myselfI’m anxious and nothing can helpAnd I wish I’d done this beforeAnd I wish people liked me more [Chorus] All I did was try my bestThis the kind of thanks I getI’m relentlessly upsetThey say these are the golden yearsBut I wish I could disappearEgo crush is so severeGod, it’s brutal out here(Yeah)[Verse 2] I feel like no one wants meAnd I hate the way I’m perceivedI only have two real friendsAnd lately I’m a nervous wreck‘Cause I love people I don’t likeAnd I hate every song I writeAnd I’m not cool, and I’m not smartAnd I can’t even parallel park [Chorus] All I did was try my bestThis the kind of thanks I getI’m relentlessly upsetThey say these are the golden yearsBut I wish I could disappearEgo crush is so severeGod, it’s brutal out here(Yeah, just havin’ a really good time) [Outro] Got a broken ego, a broken heart(It’s brutal out here, it’s brutal out here)God, I don’t even know where to start

voglio che sia incasinato

sono così insicura, penso

che morirò prima di bere

e io sono così presa dalle notizie

di chi mi ama e chi mi odia

e sono così stanca che potrei

lasciare il mio lavoro, iniziare una nuova vita

e sarebbero tutti così delusi

perché chi sono io se non vengo sfruttata?

e sono così stanca di avere 17 anni

dove cazz0 è il mio sogno da teenager

se qualcuno mi dice un’altra volta

“goditi la tua giovinezza” mi metto a piangere

e non rispwtto me stessa

sono ansiosa e niente mi può aiutare

vorrei averlo fatto prima

e augurarmi che le persone mi apprezzassero di più

tutto quello che ho fatto è stato fare del mio meglio

questo è il tipo di ringraziamento che ottengo

sono triste, senza speranze

dicono che siano questi gli anni d’oro

ma io vorrei poter scomparire

la distruzione dell’ego è così pesante

Dio, qui fuori è pesante

(yeah)

sento che nessuno mi vuole

e io odio il modo in cui mi percepiscono

ho solo due veri amici

e di recente sono stata un disastro nervoso

perché amo le persone che non mi piacciono

e io odio ogni canzone che scrivo

e non sono cool, non sono intelligente

e io non so neanche fare il parcheggio a S

tutto quello che ho fatto è stato fare del mio meglio

questo è il tipo di ringraziamento che ottengo

sono triste, senza speranze

dicono che siano questi gli anni d’oro

ma io vorrei poter scomparire

la distruzione dell’ego è così pesante

Dio, qui fuori è pesante

(yeah, mi sto semplicemente divertendo)

ho un ego spezzato, un cuore spezzato

(qui fuori è dura, è dura)

Dio, non so neanche da dove iniziare