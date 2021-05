Traduzione testo 1 step forward 3 Steps Bacjk Olivia Rodrigo: ecco il nuovo brano!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Sour, il primo disco della carriera di Olivia Rodrigo!

Olivia, l’adorabile e super talentuosa Nini Salazar di HSMTMTS, realizza il suo sogno con un disco che già dalle premesse prometteva benissimo. L’artista statunitense si è fatta conoscere e apprezzare a livello internazionale grazie al singolo Drivers Licence, che ha battuto ogni record.

In brevissimo tempo, Olivia Rodrigo si è imposta, con il suo talento e la sua scrittura, come una sorta di Taylor Swift della Generazione Z. E noi non potremmo essere più fieri di lei!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone Traitor!

Testo

Called you on the phone today

Just to ask you how you are

All I did was speak normally

Somehow I still stroke in there

You got me fucked up in the head, boy

Never doubted myself so much

I got my pretty and my fun boy

I hate that I give you power, oh, that gonna stop

But it’s always one step forward and three steps back

I’m the love of your life until I make you mad

It’s always one step forward and three steps back

Do you love me, want me, hate me, boy? I don’t understand

No, I don’t understand

Maybe in some classic artistic way

We’re gonna find it all exciting

Which lover will I get today?

We walk into the doors and be home crying

And it’s always one step forward and three steps back

I’m the love of your life until I make you mad

It’s always one step forward and three steps back

Do you love me, want me, hate me, boy? I don’t understand

No, it’s back and forward, did I say something wrong?

It’s back and forward, going everything I said

It’s back and forward, did I do something wrong?

It’s back and forward, baby, this is all you fall instead

It’s one step forward and three steps back

And I’d leave you but the roller coaster is all I ever had

It’s one step forward and three steps back

Do you love me, want me, hate me, boy? I don’t understand

No, I don’t understand

Traduzione

ti ho chiamato al telefono oggi

solo per chiederti come stavi

tutto quello che ho fatto è stato parlare normalmente

in qualche modo qui soffro ancora

mi hai fottut0 il cervello ragazzo

non ho mai dubitato così tanto di me stessa

ho il mio bel ragazzino

odio doverti dare potere, oh, questo finirà

ma sono sempre un passo avanti e tre passi indietro

sono l’amore della tua vita fino a che non ti faccio arrabbiare

sono sempre un passo avanti e tre passi indietro

mi ami mi vuoi o mi odi ragazzo? Non capisco

no non capisco

forse in qualche modo artistico classico

scopriremo che è tutto eccitante

quale amante avrò oggi?

camminiamo in mezzo alle porte e siamo a casa piangendo

ma sono sempre un passo avanti e tre passi indietro

sono l’amore della tua vita fino a che non ti faccio arrabbiare

sono sempre un passo avanti e tre passi indietro

mi ami mi vuoi o mi odi ragazzo? Non capisco

no, è avanti e indietro, ho detto qualcosa di sbagliato?

è avanti e indietro, è così che va tutto quello che ho detto

avanti e indietro, ho fatto qualcosa di sbagliato?

avanti e indietro, baby, questa è tutta colpa tua, piuttosto

ma sono sempre un passo avanti e tre passi indietro

e io ti lascerei ma l’ottovolante è tutto quello che ho

è un passo avanti e tre passi indietro

mi ami mi vuoi mi odi ragazzo? Non capisco

no, non capisco