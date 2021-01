Qualche giorno fa è uscita Driver’s License, il primo singolo di Olivia Rodrigo di HSMTMTS, è il mondo lo sto adorando. La cantante ed attrice 17enne, infatti, ha portato la sua canzone in cima alle classifiche superando anche Justin Bieber e la sua idola Taylor Swift (che le ha fatto personalmente i complimenti sui social).

Scopri qui audio, testo e traduzione di Driver’s License!





Tutti i fan di Olivia e della serie di Disney+ stanno amando la canzone, ma il testo di Driver’s License ha anche iniziato un rumor riguardo la persona a cui è ispirata; secondo diverse voci uscite in modo insistente sul web, in particolare su TikTok, infatti, pare che i fan pensino che il brano sia dedicato al suo collega Joshua Bassett e ci sia anche una frecciatina alla sua nuova fiamma Sabrina Carpenter. Ma andiamo con ordine!

Clicca qui per abbonarti a Disney Plus e guardare HSMTMTS!

Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e Sabrina Carpenter:

Sin dalla messa in onda della prima puntata di High School Musical – The Musical: La serie, il pubblico ha cominciato a fare il tifo per la coppia Olivia Rodrigo e Joshua Bassett, ma nulla sembrava confermare che i due attori fossero fidanzati anche nella vita reale. Sicuramente sono sempre stati molto vicini ed hanno scritto musica insieme (anche per la serie), ma Josh recentemente ha definito la collega “homie”, ovvero amica.

Da diversi mesi, però, sono sempre più insistenti le voci su una presunta relazione tra Joshua e Sabrina Carpenter (ve ne abbiamo parlato QUI); i due hanno postato diverse foto e TikTok insieme sin da Giugno 2020.

La strofa incriminata:

In Driver’s License Olivia si rivolge ad un ragazzo con la quale si è lasciata, gli dice che finalmente ha preso la patente e che vorrebbe andarlo a prendere a casa, ma invece guida rimuginando sulla loro storia. L’attrice ha confessato in passato che Joshua è stata la prima persona con cui ha provato a guidare da sola in un parcheggio.

Nello specifico, però, nella seconda strofa c’è una frase che dice:

And you’re probably with that blonde girl, Who always made me doubt

She’s so much older than me, She’s everything I’m insecure about Traduzione: E probabilmente sei con quella ragazza bionda, che mi ha sempre fatto venire dei dubbi Lei è più grande di me, lei è tutto ciò che mi rende insicura

Molti fan pensano che si riferisca a Sabrina Carpenter perché ovviamente è bionda ed ha 4 anni più di Olivia; pare anche che la prima versione della canzone parlasse di una ragazza mora, che poi Oliva Rodrigo ha deciso di modificarla, forse proprio dopo aver saputo di Sabrina e Joshua?

Un’altra conferma sembra essere arrivata dall’ex di Sabrina Carpenter, ovvero, Griffin Gluck, che ha condiviso su Instagram la canzone di Olivia, inserendo proprio quella strofa. Shade?

Nessuno dei diretti interessati ha ovviamente commentato la notizia, ma molti fan hanno criticato Joshua perché, lo stesso giorno dell’annuncio di Driver’s License ha annunciato l’uscita del suo singolo, Lie Lie Lie. Successivamente, però, l’attore ha fatto i complimenti ad Olivia per la canzone. Molti fan pensano anche che il resto del cast di HSMTMTS si stia schierando, principalmente dalla parte di Olivia Rodrigo, vedremo cosa accadrà! Anche perché la seconda stagione sta per arrivare…