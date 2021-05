Traduzione testo Enough for you Olivia Rodrigo: ecco il nuovo brano!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Sour, il primo disco della carriera di Olivia Rodrigo!

Olivia, l’adorabile e super talentuosa Nini Salazar di HSMTMTS, realizza il suo sogno con un disco che già dalle premesse prometteva benissimo. L’artista statunitense si è fatta conoscere e apprezzare a livello internazionale grazie al singolo Drivers Licence, che ha battuto ogni record.

In brevissimo tempo, Olivia Rodrigo si è imposta, con il suo talento e la sua scrittura, come una sorta di Taylor Swift della Generazione Z. E noi non potremmo essere più fieri di lei!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone Enough for you!

Traduzione testo Enough for you

Testo

Traduzione

[Verse 1] I wore makeup when we dated‘Cause I thought you’d like me moreIf I looked like the other prom queensI know that you loved beforeTried so hard to be everything that you likeJust for you to say another compliment-typeAnd I knew how you took your coffeeAnd your favorite songs by heartI read all of your self-help booksSo you’d think that I was smartStupid, emotional, obsessive little meI knew from the start this is exactly how you’d leave [Chorus] You found someone morе excitingThe next sеcond, you were goneAnd you left me there cryin’, wonderin’ what I did wrongAnd you always say I’m never satisfiedBut I don’t think that’s true‘Cause all I ever wanted was to be enough for youAll I ever wanted was to be enough for you [Verse 2] And maybe I’m just not as interestingAs the girls you had beforeBut God, you couldn’t have cared lessAbout someone who loved you moreI’d say you broke my heartBut you broke much more than thatNow I don’t want your sympathyI just want myself back[Chorus] Before you found someone more excitingThe next second, you were goneAnd you left me there cryin’, wonderin’ what I did wrongAnd you always say I’m never satisfiedBut I don’t think that’s true‘Cause all I ever wanted was to be enough [Bridge] Don’t you think I loved you too much to be used and discarded?Don’t you think I loved you too much to think I deserve nothing?But don’t tell me you’re sorry, boyFeel sorry for yourself‘Cause someday I’ll be everything to somebody elseAnd they’ll think that I’m so excitingAnd you’ll be the one who’s crying [Outro] Yeah, you always say I’m never satisfiedBut I don’t think that’s trueYou say I’m never satisfiedBut that’s not me, it’s you‘Cause all I ever wanted was to be enoughBut I don’t think anything could ever be enoughFor youEnough for you, ohNo, nothing’s enough for you

ero truccata quando uscivamo insieme

perché pensavo che ti sarei piaciuta di più

se fossi apparsa come le altre reginette del ballo

io so che tu amavi prima

ho provato così duramente ad essere tutto per te, tipo

solo per farti dire un altro complimento

e io sapevo come prendi il caffé

e la tua canzone preferita del cuore

ho letto tutti i suoi libri sulla auto accetazione

quindi penseresti che sono intelligente

stupida, emotiva, ossessiva piccola me

io sapevo fn dall’inizio che alla fine te ne saresti andato

hai trovato qualcuno di più eccitante

il secondo dopo te ne sei sparito nel nulla

e tu mi hai lasciato qui a piangere, chiedendomi cosa avessi fatto di sbagliato

e tu dici sempre che non sono mai soddisfatta

ma io non penso sia vero

perché tutto quello che ho sempre voluto non fosse abbastanza per te

tutto quello che volevo era essere abbastanza per te

e forse non sono così interessante

come le ragazze che hai avuto prima di me

ma Dio, non avrebbe potuto fregartene di meno

di qualcuno che ti amava di più

avrei detto che mi hai spezzato il cuore

ma tu hai spezzato più di quello

adesso non voglio la tua comprensione

voglio solo me stessa indietr0

prima hai trovato qualcuno di più eccitante

il secondo dopo te ne sei sparito nel nulla

e tu mi hai lasciato qui a piangere, chiedendomi cosa avessi fatto di sbagliato

e tu dici sempre che non sono mai soddisfatta

ma io non penso sia vero

perché tutto quello che ho sempre voluto non fosse abbastanza per te

tutto quello che volevo era essere abbastanza per te

ma non pensi che io ti amassi troppo per essere usata e buttata via?

non pensi che ti amassi troppo da non meritare niente?

ma non dirmi che ti dispiace, ragazzo

mi dispiace per te

perché un giorno sarò tutto per qualcun altro

e loro penseranno che sono così eccitante

e tu sarai l’unico che si metterà a piangere

yeah tu dici sempre che non sono soddisfatta

ma non penso sia vero

tu dici che non sono mai soddisfatta

ma non sono io, sei tu

perché tutto quello che ho sempre voluto era essere abbastanza

ma non penso che niente avrebbe potuto essere abbastanza

per te

abbastanza per te, oh

no, niente è abbastanza per te