Olivia Rodrigo il 16 Giugno in concerto a Milano: Info e biglietti

Olivia Rodrigo sarà a Milano il 16 Giugno per l’unica data italiana del Sour Tour! L’unico attesissimo concerto al Fabrique di Milano. Special Guest del concerto di Milano sarà Baby Queen, 23enne Sudafricana di nascita, salita alla ribalta della scena pop britannica con il singolo Internet Religion.

Il tour partirà il 2 Aprile dal Bill Graham Civic Auditorium di San Francisco e visiterà più di 40 città tra il Nord America e l’Europa con doppie date al Radio City Music Hall di New York e al Greek Theatre di Los Angeles prima di chiudersi con due serate all’Eventim Apollo di Londra il 6 e 7 Luglio.

Fresca della vittoria come “New Artist of the Year” agli American Music Awards, l’annuncio del tour chiude l’anno di grazia Di Olivia che l’ha vista recentemente guadagnare 7 nominations ai Grammy Awards 2022 tra cui “Record of the Year”, “Album of the Year”, “Song of the Year”, “Best New Artist”, “Best Pop Solo Performance”, “Best Pop Vocal Album” e “Best Music Video” facendo di lei la seconda Artista più giovane nella storia dei Grammy ad andare a segno in ognuna delle principali 4 categorie nello stesso anno.

Prezzi e biglietti di Olivia Rodrigo:

I biglietti andranno in vendita il 10 Dicembre dalle ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com

Trattandosi del Fabrique sarà un biglietto unico, non appena sapremo i prezzi dei biglietti aggiorneremo l’articolo.