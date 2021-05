Traduzione testo Favorite Crime Olivia Rodrigo: ecco il nuovo brano!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Sour, il primo disco della carriera di Olivia Rodrigo!

Olivia, l’adorabile e super talentuosa Nini Salazar di HSMTMTS, realizza il suo sogno con un disco che già dalle premesse prometteva benissimo. L’artista statunitense si è fatta conoscere e apprezzare a livello internazionale grazie al singolo Drivers Licence, che ha battuto ogni record.

In brevissimo tempo, Olivia Rodrigo si è imposta, con il suo talento e la sua scrittura, come una sorta di Taylor Swift della Generazione Z. E noi non potremmo essere più fieri di lei!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone Favorite Crime.

[Verse 1] Know that I loved you so badI let you treat me like thatI was your willing accomplice, honeyAnd I watched as you fled the sceneDoe-eyed as you buried meOne heart broke, four hands bloody [Chorus] The things I didJust so I could call you mineThe things you didWell, I hope I was your favorite crime [Verse 2] You used me as an alibiI crossed my heart as you crossed the lineAnd I defended you to all my friendsAnd now every time a siren soundsI wondеr if you’re around‘Cause you know that I’d do it all again [Chorus] Oh, the things I didJust so I could call you minеThe things you didWell, I hope I was your favorite crime[Bridge] It’s bittersweet to think about the damage that we’d do‘Cause I was goin’ down, but I was doin’ it with youYeah, everything we broke and all the trouble that we madeBut I say that I hate you with a smile on my faceOh, look what we became [Chorus] Oh, the things I didJust so I could call you mineOh, the things you didWell, I hope I was your favorite crime [Outro] Your favorite crime, your favorite crime‘Cause, baby, you were mine

so che io ti amavo tanto

ti ho lasciato trattarmi così

io ero il tuo complice disponibile, tesoro

e io ho guardato mentre te ne andavi

occhi da cerbiatta mentre mi seppellivi

un cuore spezzato, quattro mani sanguinanti

le cose che ho fatto

così che io ti potessi chiaamre mia

le cose che hai fatto

bene, spero sia stato il tuo crimine preferito

mi hai usato come un alibi

io ho attraversato il mio cuore mentre tu hai superato il limite

e io ti ho difeso con tutti i miei amici

e adesso ogni volta che una sirena suona

mi chiedo se sei in giro

perché tu sai che lo farei di nuovo

oh le cose che ho fatto

affinché io ti potessi dire mio

le cose che tu hai fatto

bene, spero che sia stato il tuo crimine preferito

è dolceamrao pensare il danno che faremmo

perché io stavo andando giù, ma io lo stavo facendo con te

yeah, tutto quello che abbia rotto e tutto il casino che abbiamo fatto

ma io dico che io ti odio con un sorriso stampato in faccia

oh, guarda cosa siamo diventati

oh le cose che ho fatto

solo per poterti chiamare mio

oh le cose che tu hai fatto

bene, spero di essere stato il tuo crimine preferito

il tuo crimine preferito, il tuo crimine preferito

perché tesoro, sei stato mio