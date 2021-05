Traduzione testo Hope ur ok Olivia Rodrigo: ecco il nuovo brano!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Sour, il primo disco della carriera di Olivia Rodrigo!

Olivia, l’adorabile e super talentuosa Nini Salazar di HSMTMTS, realizza il suo sogno con un disco che già dalle premesse prometteva benissimo. L’artista statunitense si è fatta conoscere e apprezzare a livello internazionale grazie al singolo Drivers Licence, che ha battuto ogni record.

In brevissimo tempo, Olivia Rodrigo si è imposta, con il suo talento e la sua scrittura, come una sorta di Taylor Swift della Generazione Z. E noi non potremmo essere più fieri di lei!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone Hope ur uk.

Traduzione testo Hope ur ok Olivia Rodrigo

Testo

Verse 1] I knew a boy once when I was small

A towhead blond with eyes of salt

He played the drum in the marching band

His parents cared more about the Bible

Than being good to their own child

He wore long sleeves ’cause of his dad

And somehow we fell out of touch

Hope he took his bad deal and made a royal flush

Don’t know if I’ll see you again someday

But if you’re out there, I hope that you’re okay

Traduzione

[Verse 2] My middle school friend grew up aloneShe raised her brothers on hеr ownHer parents hated who shе lovedShe couldn’t wait to go to collegeShe was tired, ’cause she was brought into a worldWhere family was merely bloodDoes she know how proud I am she was created?With the courage to unlearn all of their hatred?We don’t talk much, but I just gotta sayI miss you, and I hope that you’re okay [Bridge] Address the letters to the holes in my butterfly wingsNothing’s forever, nothing’s as good as it seemsAnd when the clouds won’t iron outAnd the monsters creep into your houseEvery door is hard to close[Outro] Well, I hope you know how proud I am you were createdWith the courage to unlearn all of their hatredBut, God, I hope that you’re happier today‘Cause I love youAnd I hope that you’re okay

conoscevo un ragazzo quando ero piccola

un biondino con occhi di sale

suonava la batteria nella banda del paese

i suoi genitori erano più interessati alla Bibbia

che al bene del loro figlio

indosssa maniche lunghe a causa di suo padre

e in qualche modo abbiamo perso i contatti

spero che lui abbia lasciato alle spalle quella brutta situazione e abbia avuto un glow up

non so se ti rivedrò un giorno

ma se sei là fuori spero tu stia bene

la mia amica delle medie è cresciuto da solo

lei ha dovuto tirare su i suoi fratelli da sola

i loro genitori odiavano la persona di cui era innamorata

lei non vedeva l’ora di andare al college

era stanca, perché è stata portata in un mondo

dove la famiglia non era nient’altro che un legame di sangue

lei sa quanto io sia felice che lei sia nata?

con il coraggio di dimenticarsi di tutto il loro odio?

non parliamo tanto, ma io devo dire

mi manchi, e spero tu stia bene

ho copiato gingergeneration

invio le lettere nei buchi delle mie ali da farfalla

niente è per sempre, niente bello come sembra

e quando le nuvole non se ne vanno via

e i mostri ti entrano in casa

ogni porta deve restare chiusa

bene io spro che tu sappia quanto io sono fiera che tu sia nata

con il coraggio di dimenticare tutto il loro odio

ma Dio spero che tu sia più felice oggi

perché ti voglio bene

e spero che tu stia bene