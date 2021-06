Joshua Bassett parla della sua reazione a Drivers Licence di Olivia Rodrigo

In una lunga intervista esclusiva concessa a GQ, Joshua Bassett si è raccontato a cuore aperto, svelando almeno un paio di verità che ci hanno lasciati senza parole!

La prima e forse più importante è probabilmente legata alla sua sessualità. Il cantante, che di recente ha parlato in termini lusinghieri di Harry Styles, ha confermato il suo coming out. L’artista ha dichiarato di identificarsi come persona queen e, di conseguenza, di fare ufficialmente parte della comunità LGBT. Ma non è certo finita qui.

Nel corso dell’intervista, Joshua ha anche raccontato per la prima volta che reazione ha avuto quando è uscita Drivers Licence!

La reazione di Joshua Bassett a Drivers Licence di Olivia Rodrigo

Il cantante e attore che in HSMTMTS interpreta Ricky Bowen è letteralmente finito all’ospedale! OMG!

Se ben ricordate, l’uscita del singolo aveva creato un enorme buzz online. Erano infatti in molti a pensare che il pezzo non fosse nient’altro che una frecciatina di Olivia alla ship fra lui e Sabrina Carpenter. Nello stesso periodo, fra l’altro, erano usciti i rispettivi pezzi Lie lie lie e Skin, che avevano fomentato i gossip.

Ecco cosa ha raccontato Joshua a riguardo:

Pensavo che mi fosse venuta tipo un’intossicazione alimentare. Poi ho iniziato a stare sempre peggio, sempre peggio, sempre peggio. Ho avuto un attacco di cuore, sono sicuro che dipendesse dallo stress. I dottori mi avevano detto che avrei avuto il 30% di possibilità di sopravvivere. Mi hanno anche detto che non mi fossi fatto ricoverare in ospedale nel giro di 12 ore, mi avrebbero probabilmente trovato morto nel mio appartamento. In quel momento non avevo nessuna energia, riuscivo soltanto a pensare che volevo rimanere vivo.

Nonostante i rumors, in ogni caso, Olivia Rodrigo ha sempre negato che la fonte di ispirazione per Drivers licence fosse un ragazzo in particolare. Che Joshua abbia avuto un attacco di cuore per nulla?