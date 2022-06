Blonde, Ana de Armas: trailer e anticipazioni sul film su Marilyn Monroe

Si intitola Blonde il film che vedrà protagonista la meravigliosa Ana de Armas la quale, stavolta, si cimenterà con il ruolo più importante della sua carriera fino a oggi. Il film è infatti il biopic dell’iconica e immortale Marilyn Monroe, una vera e propria leggenda del grande schermo che continua ancora oggi a vivere nell’immaginario collettivo.

Il film uscirà in streaming su Netflix il 23 settembre di quest’anno. Qui in basso potete dare un’occhiata al primo trailer.

Blonde: il trailer con Ana de Armas che interpreta Marilyn Monroe

Blonde: Marilyn Monroe tra realtà e finzione

Il biopic dedicato a Marilyn è diretto da Andrew Dominik ed è basato sull’omonimo romanzo best seller scritto da Joyce Carol Oates.

Blonde reimmagina la complicata vita dell’attrice, mescolando finzione e fatti realmente accaduti dando vita a un ritratto di Marilyn che esplora il personaggio pubblico e la donna che lei era nel privato.

Blonde chi vedremo nel cast?

Nel cast del film vedremo anche Adrien Brody, Bobby Cannavale e Garret Dillahunt.

Marilyn Monroe, un’icona immortale

Considerata una delle star femminili più importanti di tutti i tempi, Marilyn Monroe è la diva per eccellenza: tanto amata dalla macchina da presa, che riusciva a restituire così bene il suo fascino, tanto vessata dall’industria dello showbusiness che le tinse i capelli di biondo e le cambiò nome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

Come è noto Marilyn è nata come Norma Jean Baker, un nome che Hollywood fece di tutto per seppellire ma che faceva capolino tra mille insicurezze, traumi e paure. Giovane e sicuramente troppo fragile per l’industria dell’intrattenimento, Marilyn soffrì per tutta la sua vita di un complesso di inferiorità che la vedeva costantemente relegata a ruoli di bella e svampita; con una vita privata che oscillava tra eccessi, abuso di sostanze e amori fallimentari.

Ci ha lasciato nel 1962 mentre stava girando il suo ultimo film, Something’s Gotta Give, rimasto incompleto. A oggi le circostanze legate alla sua scomparsa sono ancora avvolte da un alone di mistero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marilyn Monroe (@marilynmonroe)

Marilyn Monroe: il vestito indossato da Kim Kardashian

Negli ultimissimi giorni il nome di Marilyn è tornato a essere sulla bocca di tutti a causa del danneggiamento perpetrato da Kim Kardashian ai danni del vestito della diva. Indossato da Kim alla scorsa edizione del MET Gala, il vestito – che sicuramente vedremo in Blonde con Ana de Armas, ha riportato dei danni permanenti come strappi e cristalli mancanti.