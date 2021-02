Olivia Rodrigo: il video della prima esibizione live di Drivers License!

Olivia Rodrigo ha presentato questa notte, in occasione di una puntata molto speciale del Tonight Show With Jimmy Fallon, il suo primo singolo Drivers License.

High School Musical The Musical La Serie - Intervista a Joshua Bassett, Olivia Rodrigo e Tim Federle

Si è trattata, questa, della prima esibizione live in assoluto per Olivia Rodrigo, che ancora non aveva avuto la possibilità di interpretare il pezzo live.





Per l’occasione, l’artista statunitense si è seduta al pianoforte e ci ha regalato una versione acustica del pezzo davvero da brividi! Qui sotto potete recuperare il video della sua esibizione!

Olivia Rodrigo: drivers license (TV Debut)

Tutti i record di Drivers License di Olivia Rodrigo

La giovane cantante americana è stata protagonista di un debutto straordinario con il suo singolo d’esordio “Drivers License”. Olivia ha infatti conquistato alla prima settimana di uscita la 1ma posizione della classifica americana, la Billboard Hot 100, e la vetta della classifica inglese.

Per dare un’idea più precisa della portata del fenomeno, Olivia ha totalizzato oltre 107 milioni di stream di cui 76 milioni nei soli Stati Uniti. Parliamo del secondo maggior risultato di sempre in USA e il migliore negli ultimi 3 anni.

Storico risultato anche nella vecchia Inghilterra dove “Drivers License” ha battuto il record del numero di stream in 24 ore per una canzone non natalizia.

Nel frattempo su Spotify, dove mantiene saldamente la prima posizione nella classifica Global, il brano ha già superato la soglia dei 107 milioni di stream globali. Il videoclip del pezzo, inoltre, è oltre quota 46 milioni di view.

Già diventata la next big thing della musica americana, la Rodrigo, autrice del brano, aveva svelato la scorsa estate una clip della canzone su Instagram e la risposta dei suoi fan era stata talmente incredibile da spingerla ad entrare in studio con il producer (e co-autore) Dan Nigro (Lewis Capaldi, Carly Rae Jepsen) per ultimare il pezzo.