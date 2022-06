Renaissance: Beyoncé, ecco la data di uscita del nuovo album

Dopo il precedente disco Lemonade, Beyoncé sta finalmente per tornare con un nuovo album e sarà intitolato Renaissance.

Il nuovo album di Beyoncé: quando esce e come preordinarlo

Il disco conterrà 16 tracce e uscirà il prossimo 29 luglio. Il box set del disco è già disponibile per il preordine a questo link.

Il CD sarà fornito con un softpak a quattro pannelli, un opuscolo fotografico di 28 pagine e un mini poster da collezione. Le copertine e i design delle t-shirt saranno svelati in un secondo momento. Ma non è però finita qui.

Il settimo album in studio da solista della cantante che ha iniziato la sua carriera nelle Destiny’s Child è infatti soltanto un Act One, Atto Uno. Questo dettaglio lascia pensare che potrebbe esserci anche una seconda parte in arrivo.

L’annuncio della cantante per l’uscita del disco Renaissance

Di recente Beyoncé aveva cancellato la foto profilo dai suoi canali social e questo a molti fan sembrava un indizio che avrebbe annunciato presto la sua nuova era musicale.

“L’ultima volta che fece una cosa del genere fu nel 2016. Nel giro di 48 ore cancellò le foto, pubblicò Formation (il primo singolo di Lemonade) e annunciò il tour mondiale”, ha osservato un fan.

Sul suo sito ufficiale nelle ultime ore sono apparse due pagine misteriose, in cui c’è un nuovo messaggio di Beyoncé che chiede: “Cos’è un B7?”.

Così, il sito ufficiale di Beyoncé è stato aggiornato ed è arrivato il comunicato tanto atteso.

Parlando con Harper’s Bazaar in un’intervista dell’agosto 2021, Beyoncé riguardo la sua nuova musica aveva anticipato: “Con tutto l’isolamento e l’ingiustizia dell’ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta per emergere una rinascita e voglio nutrire questa fuga in ogni modo possibile. Sono in studio da un anno e mezzo. A volte mi ci vuole un anno per cercare personalmente migliaia di suoni per trovare la cassa o il rullante giusti. Un ritornello può avere fino a 200 armonie. Tuttavia, non c’è niente come la quantità d’amore, passione e guarigione che provo in uno studio di registrazione. È eccitante come quando avevo nove anni. Sì, la musica sta arrivando!”.

Il titolo del disco Renaissance (che significa rinascita) era quindi già stato svelato dalla cantante.

La musica pubblicata da Beyoncé prima di Renaissance

Quello che sta per arrivare è il settimo album in studio da solista, il primo dall’acclamato Lemonade, uscito cinque anni fa.

Durante questo periodo di tempo, però, Queen B ha rilasciato altra musica. Nel 2018 ha pubblicato insieme al marito Jay-Z l’album Everything Is Love, uscito a nome The Carters.

Nel 2019 è quindi arrivato il momento di The Lion King: The Gift, la colonna sonora da lei curata del film Il Re Leone, seguita l’anno seguente dal visual album Black Is King.