Traduzione testo Jealousy Jealousy Olivia Rodrigo: ecco il nuovo brano!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Sour, il primo disco della carriera di Olivia Rodrigo!

Olivia, l’adorabile e super talentuosa Nini Salazar di HSMTMTS, realizza il suo sogno con un disco che già dalle premesse prometteva benissimo. L’artista statunitense si è fatta conoscere e apprezzare a livello internazionale grazie al singolo Drivers Licence, che ha battuto ogni record.

In brevissimo tempo, Olivia Rodrigo si è imposta, con il suo talento e la sua scrittura, come una sorta di Taylor Swift della Generazione Z. E noi non potremmo essere più fieri di lei!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone Jealousy Jealousy

Traduzione testo Jealousy Jealousy

Testo

Traduzione

[Chorus] Com-comparison is killin’ me slowlyI think I think too much‘Bout kids who don’t know meI’m so sick of myself, I’d rather be, rather beAnyone, anyone elseMy jealousy, jealousy started followin’ me (He-he-he, he)Started followin’ me (He-he-he, he) [Verse 2] And I see everyone gettin’ all the things I wantAnd I’m happy for them, but then again, I’m notJust cool vintage clothes and vacation photosI can’t stand it, oh God, I sound crazyTheir win is not my lossI know it’s trueBut I can’t help gettin’ caught up in it all[Chorus] Com-comparison is killin’ me slowlyI think I think too much‘Bout kids who don’t know meI’m so sick of myself, I’d rather be, rather beAnyone, anyone elseMy jealousy, jealousy [Bridge] Yeah, all your friends are so cool, you go out every nightIn your daddy’s nice car, yeah, you’re livin’ the lifeGot a pretty face, a pretty boyfriend tooI wanna be you so bad, and I don’t even know youAll I see is what I should beHappier, prettier, jealousy, jealousyAll I see is what I should beI’m losin’ it, all I get’s jealousy, jealousy [Chorus] Com-comparison is killin’ me slowlyI think I think too much‘Bout kids who don’t know meAnd I’m so sick of myself, I’d rather be, rather be (Oh, oh)Anyone, anyone else (Anybody else)Jealousy, jealousy (Oh)I’m so sick of myself, I’d rather be, rather be (Oh-oh-oh)Anyone, anyone elseJealousy, jealousyStarted followin’ me

Io voglio un po’ buttare il mio telefono dall’altra parte della stanza

perché tutto quello che vedo sono ragazze troppo belle per essere vere

con denti bianchi candidi e corpi perfetti

vorrei che non mi interessasse

io so che la loro bellezza non mi manca

ma mi sento questo peso sulle spalle

e non posso fare a meno di pensarci

i con-confronti mi uccidono lentamente

io penso, penso troppo

di ragazzi che non mi conoscono

sono stanca di me stessa, io vorrei piuttosto essere, piuttosto essere

chiunque, chiunque altro

la mia gelosia, gelosia ha iniziato a seguirtmi (eh he he eh)

ha iniziato a seguirmi (eh eh eh)

e io vedo che tutti ottengono tutte le cose che io voglio

e sono felice per loro, ma comunque, non lo sono

bei vestiti vintage foto in vacanza

non posso sopportarlo, oh Dio, sembra folle

la loro vittoria non è la mia sconfitta

io so che è vero

ma non riesco a non farmi coinvolgere

i con-confronti mi uccidono lentamente

io penso, penso troppo

di ragazzi che non mi conoscono

sono stanca di me stessa, io vorrei piuttosto essere, piuttosto essere

chiunque, chiunque altro

la mia gelosia, gelosia

yeah tutti i tuoi amici sono così fighi, tu esci tutte le sere

nella bella macchina di tuo padre, stai vivendo la tua vita

ho il mio bel faccino, un bel fidanzato, anche

ti voglio terribilmente e non ti conosco nemmeno

tutto quello che vedo è quello che dovrei essere

più felice, più carina, gelosia, gelosia

tutto quello che vedo è quello che dovrei essere

sto perdendo tutto, tutto quello che ho gelosia, gelosia

i con-confronti mi uccidono lentamente

io penso, penso troppo

di ragazzi che non mi conoscono

sono stanca di me stessa, io vorrei piuttosto essere, piuttosto essere

chiunque, chiunque altro (chiunque altro)

gelosia gelosia, gelosia (oh)

sono così stanca di me stessa, preferirei essere, preferirei essere (oh oh)

chiunque, chiunque altro

gelosia, gelosia

ha iniziato a seguirmi