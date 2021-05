Traduzione testo Happier Olivia Rodrigo: ecco il nuovo brano!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Sour, il primo disco della carriera di Olivia Rodrigo!

Olivia, l’adorabile e super talentuosa Nini Salazar di HSMTMTS, realizza il suo sogno con un disco che già dalle premesse prometteva benissimo. L’artista statunitense si è fatta conoscere e apprezzare a livello internazionale grazie al singolo Drivers Licence, che ha battuto ogni record.

In brevissimo tempo, Olivia Rodrigo si è imposta, con il suo talento e la sua scrittura, come una sorta di Taylor Swift della Generazione Z. E noi non potremmo essere più fieri di lei!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone Happier

Traduzione testo Happier

Testo

Verse 1] We broke up a month ago

Your friends aren’t mine, you know, I know

You’ve moved on, found someone new

One more girl who brings out the better in you

And I thought my heart was attached

For all these sunlight of our past

But she’s so sweet, she’s so pretty

Does she mean you forgot about me?

Traduzione

[Chorus] Oh, I hope you’re happyBut not like how you were with meI’m selfish, I know, I can’t let you goSo find someone great, but don’t find no one betterI hope you’re happy, but don’t be happier [Verse 2] And do you tell her she’s the most beautiful girl you’ve ever seen?An eternal love bullshit you know you’ll never meanRemember when I believedYou meant it when you said it first to me?And now I’m pickin’ her apartLike cuttin’ her down, make you miss my wretched heartBut she’s beautiful, she looks kindShe probably gives you butterflies[Chorus] I hope you’re happyBut not like how you were with meI’m selfish, I know, I can’t let you goSo find someone great, but don’t find no one betterI hope you’re happy, I wish you all the best, reallySay you love her, babyJust not like you loved meAnd think of me fondly when your hands are on herI hope you’re happy, but don’t be happier [Post-Chorus] Ooh, oohOoh, ooh [Chorus] I hope you’re happyJust not like how you were with meI’m selfish, I know, can’t let you goSo find someone great, but don’t find no one betterI hope you’re happy but don’t be happier

ci siamo lasciati un mese fa

i tuoi amici non sono miei, lo sai, lo so

sei andato avanti, ho trovato qualcuno di nuovo

un’altra ragazza che tira fuori il meglio di te

e io pensavo che il mio cuore fosse stato attaccato

per tutta questa luce del sole del nostro passato

ma lei è così dolce, lei è così carina

questo significa che ti sei dimenticato di me?

oh io spero che tu sia felice

ma non come quando eri con me

sono egoista, lo so, non posso lasciare andare

quindi trova qualcuno di fantastico, non trovi nessuno di migliore

io spero che tu sia felice

ma non essere più felice



e tu le dici che lei è la ragazza più bella che tu abbia mai visto?

un amore eterno, cazzat*, tu sai che non sarà mai vero

ricordi quando io credevo

che ci credessi davvero quando me l’hai detto per la prima volta?

e adesso la sto prendendo da parte

come per tagliarla fuori, ti farò sentire la mancanza del mio cuore spezzato

ma lei è bellissima, lei sembra gentile

probabilmente ti fa sentire le farfalle nello stomaco

oh io spero che tu sia felice

ma non come quando eri con me

sono egoista, lo so, non posso lasciare andare

quindi trova qualcuno di fantastico, non trovi nessuno di migliore

io spero che tu sia felice, ti auguro il meglio, davvero

tu dici che l’ami baby

ma non come amavi me

e io penso profondamente ame quando le tue mani sono su di lei

spero che tu sia felice, ma non essere più felice

ooh oooh

spero tu sia felice

ma non come quando eri con me

sono egoista, lo so, non posso lasciarti andare

quindi trova qualcuno di fantastico, ma non trovi nessuno di migliore

spero tu sia felice, ma non essere più felie