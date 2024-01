Olivia Rodrigo ha confessato di voler tornare a recitare

La pop star Olivia Rodrigo ha raggiunto un incredibile successo a livello mondiale nell’industria musicale, grazie all’uscita del suo primo singolo Drivers License, rilasciato nel 2021.

Da allora ad oggi, ha pubblicato due album: il disco di debutto Sour e il più recente Guts. Inoltre, grazie al suo primo progetto, si è aggiudicata sette nomination ai Grammy Awards con tre premi vinti.

Sebbene abbia costruito in poco tempo una solida carriera musicale, martedì 9 gennaio, l’artista statunitense ha detto che non le dispiacerebbe tornare agli inizi. Ovvero di riavvicinarsi alla recitazione.

Durante i Governors Awards 2024, Olivia ha partecipato alla cerimonia a sostegno di Can’t Catch Me Now, il brano che ha realizzato per il film Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Parlando con i microfoni della rivista Variety, la cantante ha confessato: “Adoro i film. Adoro raccontare storie. Voglio davvero fare qualcosa per diventare maggiorenne, magari prima di essere effettivamente maggiorenne. Forse sono già maggiorenne”.

Poi ha aggiunto: “Adoro raccontare storie, sia in una canzone che in un film. È davvero qualcosa che mi entusiasma davvero”.

Olivia Rodrigo ha anche rivelato che le piacerebbe scrivere una canzone con il cantautore Noah Kahan, nominato come miglior artista esordiente ai Grammy Awards di quest’anno.

“Penso che sia fantastico, ed è molto stimolante. Uno di questi giorni” ha detto incrociando le dita.

Per i festeggiamenti ai Governors, Olivia ha indossato un abito vintage nero senza spalline di Yves Saint Laurent con scollo a cuore, impreziosendo il look con orecchini geometrici in argento.

I suoi lunghi capelli castani erano raccolti in una coda alta con riga laterale e le labbra messe in risalto da un rossetto rosso scarlatto, abbinato con lo smalto alle mani.

Cosa ne pensate se Olivia Rodrigo tornasse a recitare?