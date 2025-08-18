Troppo Cattivi 2: la clip in anteprima esclusiva tratta dal film

I nostri criminali preferiti sono tornati, e questa volta… non sono soli! Dopo il successo di Troppo Cattivi arriva in sala Troppo Cattivi 2, un nuovo capitolo ricco di azione in cui vediamo tornare in azione l’affiatata banda di animali fuorilegge, gli ormai redenti Troppo Cattivi, li vede impegnati (molto, molto duramente) nel condurre una vita onesta e irrepresensibile. Stavolta a orchestrare il tutto una nuova squadra di criminali completamente inattesa: le Troppo Cattive.

Targato DreamWorks Animation uscirà nei cinema il 20 agosto. Nell’attesa vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva tratta dal film in cui vediamo in azione Diane Foxington aka Zampa Cremisi. Elegante e inflessibile governatrice, Zampa Cremisi nasconde però un passato da ladra. Dopo averla vista nel primo film torna in Troppo Cattivi 2 come personaggio chiave, contraltare di Mr. Wolf, con cui condivide il tema della redenzione.

Nella clip in esclusiva la vediamo affrontare le temibili Troppo Cattive – la pantera delle nevi Kitty Kat, la cinghiala geniale Pigtail e il corvo ingannatore Doom – una nuova banda di criminali spietate che minaccia di riportare i Troppo Cattivi alle vecchie abitudini.

La clip in anteprima tratta da Troppo Cattivi 2

