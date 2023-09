MTV VMAs 2023: da Olivia Rodrigo ai Maneskin, chi sono i performer di questa edizione

Olivia Rodrigo si unisce alla scaletta di artisti che si esibiranno come perfomer durante i VMA 2023, in diretta dal Prudential Center del New Jersey martedì 12 settembre.

Con 6 nomination quest’anno, tra cui l’ambito Video of the Year, Olivia Rodrigo torna sul palco dei VMAs dopo l’attesissima pubblicazione del suo secondo album GUTS.

Olivia torna dopo il suo debutto ai VMAs del 2021 con un’entusiasmante performance di good 4 u. In quell’occasione l’ artista si è aggiudicata 3 Moon Persons per Best New Artist, Push Artist e Song of the Year.

Gli altri performer dei VMA 2023

La scaletta ricca di star include Anitta, Demi Lovato, Doja Cat, Karol G, Kelsea Ballerini, Lil Wayne, Måneskin, Shakira, Stray Kids e TOMORROW X TOGETHER ma altri artisti saranno annunciati prossimamente.

Il leggendario magnate Sean “Diddy” Combs riceverà il prestigioso Global Icon Award, esibendosi dal vivo per la prima volta dal 2005.

La superstar mondiale Shakira riceverà l’ambito riconoscimento di MTV, il Video Vanguard Award, presentato da Toyota, e si esibirà dal vivo per la prima volta dal lontano 2006.

La scaletta di artisti dell’Extended Play Stage presentato da Doritos® comprende Kaliii, Reneé Rapp e The Warning.

NLE Choppa e Sabrina Carpenter si esibiranno durante il pre-show, condotto dalla pluripremiata star del rap Saweetie con Nessa, Dometi e Kevan Kenney.

Come guardare lo show in diretta e in replica streaming

Cosa ne pensate dei performer dei VMA 2023?