VMAs 2023: come guardarli in diretta e in replica, artisti più nominati e presentatori

Dopo aver letto la notizia riguardo la presenza di Olivia Rodrigo durante i VMA 2023, scopriamo insieme come e quando guardare lo show musicale che quest’anno si tiene al Prudential Center di Newark.

In Italia lo spettacolo sarà trasmesso in diretta in lingua originale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) e sarà anticipato dal pre-show a partire dalle 00.30.

Le repliche sottotitolate andranno in onda su MTV il 13 settembre alle 22, il 15 settembre alle 23.55 e il 17 settembre alle 7.35, su MTV Music il 13 settembre alle 22.00 con la replica del pre-show e alle 23.30 lo show integrale, il 14 settembre alle 12.00, il 15 settembre alle 22.00, il 16 settembre alle 19.00 e il 17 settembre alle 13.00 e su VH1 (Canale Sky 715) il 13 settembre alle 23.00.

Gli MTV VMAs 2023 saranno successivamente disponibili in streaming anche su Paramount+.

Artisti più nominati e presentatori ai VMA 2023

Con l’aggiunta delle categorie social, Taylor Swift (11) è ancora in testa alle nomination, seguita da SZA (8), BLACKPINK, Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo (6 ciascuno), Kim Petras e Sam Smith (5 ciascuno), Beyoncé, Diddy, Drake, Ice Spice, Karol G, Metro Boomin, Shakira e TOMORROW X TOGETHER (4 ciascuno).

Le votazioni generali sono ora chiuse, restano aperte le votazioni per le categorie social e per Best New Artist.

Il primo round di presentatori comprende Bebe Rexha, Charli D’Amelio, Coco Jones, Dixie D’Amelio, Emily Ratajkowski, French Montana, GloRilla, Ice Spice, Jared Leto, Madelyn Cline, Rita Ora e Sabrina Carpenter.

